Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027

Theo lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những màn so tài được dự đoán hấp dẫn, kịch tính. Trận đấu sớm nhất của vòng 3 là cuộc đọ sức của Đồng Nai vs CAHN.

Sau 2 trận đấu, Đồng Nai cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của sân chơi V-League khi toàn thua. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch CAHN duy trì thành tích toàn thắng và đang ở nhóm dẫn đầu.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027.

Ở trận đấu này, Đồng Nai bị đánh giá yếu hơn ở nhiều mặt, lợi thế duy nhất của thầy trò HLV Việt Thắng là được thi đấu trên sân nhà. Với sức mạnh hiện tại của Đồng Nai, đội bóng này được dự đoán khó gây bất ngờ.

Theo lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027, trận đấu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là cuộc so tài của Nam Định vs Ninh Bình vào lúc 18h ngày 10/10. Hai đội bóng này có tham vọng vô địch nên màn thư hùng tại Thiên Trường được dự đoán, hấp dẫn, kịch tính.

Ở vòng 3 V-League 2026/2027, HAGL sẽ gặp Đà Nẵng còn Hà Nội FC đối đầu với Bắc Ninh. Đây là cơ hội tốt để đội bóng phố Núi và đại diện Thủ đô giành điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay.

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