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Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL tiếp tục gây thất vọng

Thứ Hai, 05:00, 14/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm với trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2026/27.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất được chú ý sau màn so tài giữa HAGL vs Hải Phòng, trận đấu muộn nhất vòng 2. Cùng để thua ở trận mở màn, cả hai đội đều nỗ lực để tìm kiếm điểm số đầu tiên của mùa giải, HAGL được đánh giá có phần nhỉnh hơn khi được thi đấu trên sân nhà.

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Hải Phòng vượt qua HAGL trên sân khách (Ảnh: Minh Trần)

HAGL sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 10 với pha đánh đầu cận thành của Gia Bảo. Tuy nhiên chỉ sau đó ít phút, Minh Dĩ có pha vô lê đẹp mắt mang về bàn gỡ hoà cho Hải Phòng. Sang hiệp hai, HAGL dù tấn công nhiều nhưng không thể có thêm bàn thắng phần vì thiếu may mắn, cũng như bị từ chối một bàn thắng, một quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Trong khi đó, Hải Phòng dù không tấn công nhiều nhưng có được hai bàn thắng nhờ công của Makaric. Chiến thắng với tỉ số 3-1 giúp Hải Phòng thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi HAGL đứng cuối bảng xếp hạng V-League sau hai vòng đấu.

HAGL cùng với Đồng Nai và Hà Nội FC là những đội đang đứng cuối bảng khi toàn thua cả hai trận đầu mùa. HAGL kém đội xếp trên là Hà Nội FC về hiệu số bàn thắng.

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