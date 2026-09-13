Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9: Hải Phòng vượt qua HAGL đầy kịch tính

19:01

Với việc có mưa lớn trước trận đấu, mặt sân Pleiku chưa kịp thoát nước khiến cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc phối hợp ngắn. Vì vậy, hai đội đều ưu tiên những pha tạt bóng vào vòng cấm. Từ tình huống bóng bổng ở phút thứ 10, bóng được treo về cột hai để Hà Châu Phi đánh đầu chuyền bóng cho Gia Bảo bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn thắng mở tỉ số.

Tuy nhiên chỉ tám phút sau, Hồ Minh Dĩ nhận bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay bằng chân trái đưa bóng đến góc chữ A khiến thủ thành Trung Kiên không thể cản phá. Hai đội sau đó đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn, đáng chú ý là tình huống dứt điểm đưa bóng đập trúng cột dọc Hải Phòng của Matheus Lucas.

Sang đến đầu hiệp hai, Hải Phòng có bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở phút 49. Tagueu có cú sút góc hẹp khiến thủ thành Trung Kiên dù đã chạm được tay vào bóng nhưng Makaric đã kịp thời băng vào dứt điểm ngay trước vạch vôi mang về bàn thắng.

HAGL sau đó đẩy lên tấn công, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Đội bóng phố núi một lần không được công nhận bàn thắng, một lần khác bị huỷ quyết định phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Đến phút 90+2, ừ tình huống phối hợp không ăn ý với Hà Châu Phi, Trung Kiên phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Makaric cướp bóng rồi một mình thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là HAGL 1-3 Hải Phòng.