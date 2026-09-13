Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9: Hải Phòng vượt qua HAGL đầy kịch tính
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9 nhận được sự chú ý khi Hải Phòng có màn lội ngược dòng đầy kịch tính ngay trên sân của HAGL.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/9 nhận được sự chú ý khi Hải Phòng có màn lội ngược dòng đầy kịch tính ngay trên sân của HAGL trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/27.
Với việc có mưa lớn trước trận đấu, mặt sân Pleiku chưa kịp thoát nước khiến cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc phối hợp ngắn. Vì vậy, hai đội đều ưu tiên những pha tạt bóng vào vòng cấm. Từ tình huống bóng bổng ở phút thứ 10, bóng được treo về cột hai để Hà Châu Phi đánh đầu chuyền bóng cho Gia Bảo bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn thắng mở tỉ số.
Tuy nhiên chỉ tám phút sau, Hồ Minh Dĩ nhận bóng trước vòng cấm rồi tung ra cú sút ngay bằng chân trái đưa bóng đến góc chữ A khiến thủ thành Trung Kiên không thể cản phá. Hai đội sau đó đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng để ghi bàn, đáng chú ý là tình huống dứt điểm đưa bóng đập trúng cột dọc Hải Phòng của Matheus Lucas.
Sang đến đầu hiệp hai, Hải Phòng có bàn thắng để vươn lên dẫn trước ở phút 49. Tagueu có cú sút góc hẹp khiến thủ thành Trung Kiên dù đã chạm được tay vào bóng nhưng Makaric đã kịp thời băng vào dứt điểm ngay trước vạch vôi mang về bàn thắng.
HAGL sau đó đẩy lên tấn công, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Đội bóng phố núi một lần không được công nhận bàn thắng, một lần khác bị huỷ quyết định phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR.
Đến phút 90+2, ừ tình huống phối hợp không ăn ý với Hà Châu Phi, Trung Kiên phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Makaric cướp bóng rồi một mình thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là HAGL 1-3 Hải Phòng.
Màn so tài giữa HAGL vs Hải Phòng được đánh giá là cơ hội để một trong hai đội kiếm được điểm số đầu tiên của mùa giải 2026/27. Tại vòng 1, cả hai đội đều phải nhận những trận thua đậm trước những đội bóng mạnh hơn hẳn.
Mùa này, Hải Phòng và HAGL không có được lực lượng tốt nhất khi một số trụ cột đã ra đi, trong khi những bản hợp đồng mới chưa để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí, cả hai đội đều có thể trở thành ứng viên trụ hạng cho mùa này nếu không thể tạo nên đột biến.
Không còn HLV Chu Đình Nghiêm cũng như một loạt trụ cột đã ra đi, Hải Phòng đang trong quá trình tái thiết lại lực lượng cũng như xây dựng lối chơi. Trong khi đó, HAGL vẫn chưa có được sự bổ sung nào đáng chú ý sau một mùa giải chật vật trụ hạng, thậm chí một số cầu thủ đã ra đi đến những đội bóng giàu tham vọng hơn.
Trận đấu giữa HAGL vs Hải Phòng sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 13/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Trận đấu bắt đầu! Hải Phòng là đội giao bóng trước.
2': Không được! HAGL có tình huống ném biên bên cánh phải gần khung thành Hải Phòng, bóng được ném thẳng vào vòng cấm đều cầu thủ HAGL bật lên đánh đầu ngược nhưng bóng đi không trúng khung thành.
6': Không có phạt đền! Augusto ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định Ngọc Tú của Hải Phòng có pha tranh chấp hợp lệ, không có phạt đền cho HAGL.
9': Không được! Matheus Lucas đi bóng ở cánh trái vào vòng cấm rồi tung ra cú sút nhưng đập trúng cầu thủ Hải Phòng bật ra.
10': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo về cột hai để Hà Châu Phi đánh đầu chuyền bóng cho Gia Bảo bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn thắng mở tỉ số. Tỉ số trận đấu là HAGL 1-0 Hải Phòng.
16': Không được! Thanh Long có pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi dứt điểm nhưng bóng đập người cầu thủ Hải Phòng bật ra.
18': VÀOOOOO !!!!! Nhận bóng ngay trước vòng cấm, Hồ Minh Dĩ tung ra cú sút ngay bằng chân trái đưa bóng đến góc chữ A khiến thủ thành Trung Kiên không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là HAGL 1-1 Hải Phòng.
23': Không được! Hải Phòng thực hiện quả đá phạt trực tiếp với khoảng cách hơn 30 mét so với khung thành HAGL. Tuy nhiên, quả treo bóng vào vòng cấm hơi sâu khiến các cầu thủ Hải Phòng không thể băng vào đánh đầu.
29': Không được! Vĩnh Nguyên treo bóng vào vòng cấm nhưng thủ thành của Hải Phòng đã kịp thời băng ra đấm bóng giải nguy.
35': Không được! HAGL có tình huống hãm thành, Vĩnh Nguyên tung đường chuyền bổng vào trong vòng cấm nhưng cầu thủ Hải Phòng đã kịp thời phá bóng ra.
37': Không được! Minh Dĩ tung ra cú vô lê từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành HAGL.
42': Không vào! Matheus Lucas tranh chấp tốt rồi tung ra cú dứt điểm sệt về cột xa, bóng đi hiểm nhưng đáng tiếc lại trúng cột dọc khung thành Hải Phòng.
45': Bù giờ! Hiệp một có tối thiểu 1 phút bù giờ.
Hiệp một khép lại! Tỉ số trận đấu đang là HAGL 1-1 Hải Phòng.
Hiệp hai bắt đầu!
49': VÀOOOOO !!!!! Tagueu có pha dứt điểm góc hẹp khiến thủ thành Trung Kiên dù đã chạm được tay vào bóng nhưng Makaric đã kịp thời băng vào dứt điểm ngay trước vạch vôi mang về bàn thắng cho Hải Phòng. Tỉ số trận đấu là HAGL 1-2 Hải Phòng.
54': Không có phạt đền! Augusto đẩy bóng trong vòng cấm rồi nỗ lực dứt điểm nhưng sau đó mất đà ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có phạt đền cho HAGL.
60': Nguy hiểm! Minh Dĩ nhận bóng trong vòng cấm rồi đẩy lại cho Tagueu dứt điểm, bóng đi sệt và không hiểm nên thủ thành Trung Kiên đã đổ người ôm gọn.
65': Nguy hiểm! Từ tình huống căng ngang, Tagueu tận dụng pha bỏ bóng trong vòng cấm của đồng đội để dứt điểm ngay nhưng bóng đập vào chân cầu thủ HAGL bật ra.
68': Không vào! Từ tình huống đá phạt góc, Matheus Lucas có pha đánh đầu cận thành nhưng đáng tiếc là bóng chạm vào mép trên xà ngang bay ra ngoài.
71': Nguy hiểm! Hà Châu Phi có pha tạt bóng cắt ngang vòng cấm nhưng không cầu thủ HAGL nào tạo được điểm chạm để dứt điểm.
74': Không được! Minh Tâm băng vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Toản đã nhanh hơn để phá bóng cứu thua cho Hải Phòng.
77': Không được! Gia Bảo nhận bóng ngay trước vòng cấm rồi dứt điểm nhanh nhưng cầu thủ Hải Phòng đã kịp thời băng ra ngăn chặn.
80': Thay người! Cầu thủ ghi bàn mở tỉ số trận đấu là Gia Bảo rời sân, Nay Di Đan vào sân thay thế.
84': Bàn thắng không được công nhận! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Di Đan băng vào dứt điểm, bóng đập vào người cầu thủ Hải Phòng đi vào lưới. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Di Đan đã việt vị nên không công nhận bàn thắng cho HAGL.
86': Phạt đền! Vũ Tín có pha phạm lỗi với Thanh Nhân trong vòng cấm. Trọng tài thổi phạt đền dành cho HAGL.
88': Không có phạt đền! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định một cầu thủ của HAGL đã mắc lỗi việt vị trước pha va chạm nên không có phạt đền.
90': Bù giờ! Hiệp hai có tối thiểu 7 phút bù giờ.
90+2': VÀOOOOO !!!!! Từ tình huống phối hợp không ăn ý với Hà Châu Phi, Trung Kiên phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Makaric cướp bóng rồi một mình thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Tỉ số trận đấu đang là HAGL 1-3 Hải Phòng.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là HAGL 1-3 Hải Phòng.
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