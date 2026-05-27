Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng E: Tuyển Đức khẳng định sức mạnh?

Bảng E World Cup 2026 được dự đoán khó lường

Tại FIFA World Cup 2026, tuyển Đức rơi vào bảng E, một bảng đấu mang nhiều yếu tố bất ngờ khi chạm trán Ecuador, Bờ Biển Ngà và tân binh Curaçao. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng, "Cỗ xe tăng" - đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới - đang rất quyết tâm khẳng định lại vị thế dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Họ đã chứng minh sức mạnh bằng việc giành vé đến Bắc Mỹ với ngôi nhất bảng A vòng loại khu vực châu Âu, giành chiến thắng 5/6 trận.

Tuy nhiên, các đối thủ còn lại của bảng E cũng không hề kém cạnh. Ecuador tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể của bóng đá Nam Mỹ khi cán đích ở vị trí thứ hai vòng loại khu vực và chỉ để thua vỏn vẹn 2/18 trận. Đại diện châu Phi là Bờ Biển Ngà cũng gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với thành tích bất bại tại vòng loại CAF, chính thức đánh dấu sự trở lại đấu trường lớn nhất thế giới sau 12 năm vắng bóng.

Đáng chú ý nhất phải kể đến Curaçao – quốc gia vùng Caribe chỉ với hơn 150.000 dân đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Kỳ tích này đồng thời giúp họ trở thành đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lịch thi đấu bảng E World Cup 2026

Dựa theo lịch trình được công bố, hành trình tại bảng E sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15/6/2026. Trận mở màn của bảng đấu là cuộc đọ sức giữa tuyển Đức và ẩn số Curaçao, diễn ra vào lúc 00h00. Ngay sau đó vào lúc 06h00 sáng cùng ngày, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn chạm trán nảy lửa giữa đại diện châu Phi Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Bước sang lượt trận thứ hai vào ngày 21/6/2026, thầy trò HLV Julian Nagelsmann sẽ tiếp đón Bờ Biển Ngà trong một trận đấu được dự báo đầy khó khăn vào lúc 03h00. Bốn giờ sau đó, vào lúc 07h00, Ecuador sẽ ra sân đối đầu với Curaçao.

Cục diện của bảng E sẽ chính thức ngã ngũ ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 26/6/2026. Để đảm bảo tính công bằng, cả hai trận đấu quyết định đều được tổ chức cùng giờ vào lúc 03h00. Theo đó, tuyển Đức sẽ chạm trán Ecuador trong một trận cầu có thể định đoạt ngôi đầu bảng, trong khi Curaçao sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đọ sức với Bờ Biển Ngà.