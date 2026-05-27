English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng E: Tuyển Đức khẳng định sức mạnh?

Thứ Tư, 12:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng E, tuyển Đức được kỳ vọng sẽ thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn và vượt qua những đối thủ đầy ẩn số để giành vé đi tiếp.

Bảng E World Cup 2026 được dự đoán khó lường

Tại FIFA World Cup 2026, tuyển Đức rơi vào bảng E, một bảng đấu mang nhiều yếu tố bất ngờ khi chạm trán Ecuador, Bờ Biển Ngà và tân binh Curaçao. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng, "Cỗ xe tăng" - đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới - đang rất quyết tâm khẳng định lại vị thế dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Họ đã chứng minh sức mạnh bằng việc giành vé đến Bắc Mỹ với ngôi nhất bảng A vòng loại khu vực châu Âu, giành chiến thắng 5/6 trận.

lich thi dau world cup 2026 bang e tuyen Duc khang dinh suc manh hinh anh 1

Tuy nhiên, các đối thủ còn lại của bảng E cũng không hề kém cạnh. Ecuador tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng nể của bóng đá Nam Mỹ khi cán đích ở vị trí thứ hai vòng loại khu vực và chỉ để thua vỏn vẹn 2/18 trận. Đại diện châu Phi là Bờ Biển Ngà cũng gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với thành tích bất bại tại vòng loại CAF, chính thức đánh dấu sự trở lại đấu trường lớn nhất thế giới sau 12 năm vắng bóng.

Đáng chú ý nhất phải kể đến Curaçao – quốc gia vùng Caribe chỉ với hơn 150.000 dân đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Kỳ tích này đồng thời giúp họ trở thành đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lịch thi đấu bảng E World Cup 2026

Dựa theo lịch trình được công bố, hành trình tại bảng E sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15/6/2026. Trận mở màn của bảng đấu là cuộc đọ sức giữa tuyển Đức và ẩn số Curaçao, diễn ra vào lúc 00h00. Ngay sau đó vào lúc 06h00 sáng cùng ngày, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn chạm trán nảy lửa giữa đại diện châu Phi Bờ Biển Ngà và Ecuador.

lich thi dau world cup 2026 bang e tuyen Duc khang dinh suc manh hinh anh 2
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng E.

Bước sang lượt trận thứ hai vào ngày 21/6/2026, thầy trò HLV Julian Nagelsmann sẽ tiếp đón Bờ Biển Ngà trong một trận đấu được dự báo đầy khó khăn vào lúc 03h00. Bốn giờ sau đó, vào lúc 07h00, Ecuador sẽ ra sân đối đầu với Curaçao.

Cục diện của bảng E sẽ chính thức ngã ngũ ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 26/6/2026. Để đảm bảo tính công bằng, cả hai trận đấu quyết định đều được tổ chức cùng giờ vào lúc 03h00. Theo đó, tuyển Đức sẽ chạm trán Ecuador trong một trận cầu có thể định đoạt ngôi đầu bảng, trong khi Curaçao sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đọ sức với Bờ Biển Ngà.

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng E World Cup 2026 World Cup 2026 lịch thi đấu bảng E
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng C, nơi Brazil, Morocco, Scotland và Haiti sẽ phân tài cao thấp.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng C, nơi Brazil, Morocco, Scotland và Haiti sẽ phân tài cao thấp.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B, người hâm mộ bóng đá châu Á chờ Qatar gây bất ngờ khi nằm cùng bảng với các đội bóng như Canada, Bosnia & Herzegovina và Thụy Sĩ

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B, người hâm mộ bóng đá châu Á chờ Qatar gây bất ngờ khi nằm cùng bảng với các đội bóng như Canada, Bosnia & Herzegovina và Thụy Sĩ

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, nơi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, nơi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế