Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, các trận đấu sẽ khởi tranh từ ngày 12/6. Trận đấu mở màn là màn so tài của chủ nhà Mexico vs Nam Phi diễn ra vào lúc 2h ngày 12/6. Đây là trận đấu mà Mexico được đánh giá cao hơn và có cơ hội giành 3 điểm.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A.

Trận đấu còn lại ở lượt trận đầu tại bảng A là cuộc đọ sức của Hàn Quốc vs CH Séc. Theo bảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc xếp hạng 25 thế giới, CH Séc đứng hạng 41, nhưng đại diện châu Á được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo lịch thi đấu bảng A World Cup 2026, lượt trận thứ 2 sẽ là các cuộc so tài của CH Séc vs Nam Phi, Mexico vs Hàn Quốc. Lượt trận thứ 3, CH Séc đọ sức Mexico còn Nam Phi đối đầu Hàn Quốc.