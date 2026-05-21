Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn
VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, nơi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Mexico, Nam Phi và CH Séc.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, các trận đấu sẽ khởi tranh từ ngày 12/6. Trận đấu mở màn là màn so tài của chủ nhà Mexico vs Nam Phi diễn ra vào lúc 2h ngày 12/6. Đây là trận đấu mà Mexico được đánh giá cao hơn và có cơ hội giành 3 điểm.
Trận đấu còn lại ở lượt trận đầu tại bảng A là cuộc đọ sức của Hàn Quốc vs CH Séc. Theo bảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc xếp hạng 25 thế giới, CH Séc đứng hạng 41, nhưng đại diện châu Á được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.
Cũng theo lịch thi đấu bảng A World Cup 2026, lượt trận thứ 2 sẽ là các cuộc so tài của CH Séc vs Nam Phi, Mexico vs Hàn Quốc. Lượt trận thứ 3, CH Séc đọ sức Mexico còn Nam Phi đối đầu Hàn Quốc.