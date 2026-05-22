Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

Bảng B World Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar và Thụy Sĩ, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đại diện đến từ CONCACAF, UEFA và AFC.

Với lợi thế sân nhà, Canada bước vào giải đấu cùng khát vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup sau hai lần tham dự vào các năm 1986 và 2022. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, đội bóng xứ lá phong đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ tài năng mới, nổi bật là Jonathan David và Alphonso Davies.

Các đội bảng B World Cup 2026.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina đánh dấu lần thứ hai góp mặt tại World Cup sau hành trình play-off đầy cảm xúc. Đội bóng của HLV Sergej Barbarez gây ấn tượng mạnh khi vượt qua Xứ Wales và loại tuyển Ý trên chấm luân lưu để giành vé đến Bắc Mỹ.

Đại diện châu Á Qatar cũng cho thấy bước tiến đáng kể khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup thông qua vòng loại. Dưới thời HLV Julen Lopetegui, đội bóng vùng Vịnh đặt mục tiêu tạo dấu ấn sau kỳ World Cup 2022 đáng quên trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ tiếp tục chứng minh sự ổn định của một thế lực bóng đá châu Âu. Đội bóng của HLV Murat Yakin vượt qua vòng loại với thành tích bất bại và hướng tới lần thứ tư liên tiếp vượt qua vòng bảng World Cup.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B.

Theo lịch World Cup 2026, các trận đấu của bảng B sẽ tranh tài từ ngày 13/6. Lượt trận đầu tiên Canada gặp Bosnia & Herzegovina, Thụy Sĩ vs Qatar. Lượt trận 2, Thụy Sĩ gặp Bosnia & Herzegovina còn Canada so tài Qatar. Lượt trận cuối, Bosnia & Herzegovina đối đầu với Qatar còn Thụy Sĩ so tài Canada.