  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

Thứ Sáu, 11:00, 22/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B, người hâm mộ bóng đá châu Á chờ Qatar gây bất ngờ khi nằm cùng bảng với các đội bóng như Canada, Bosnia & Herzegovina và Thụy Sĩ

Bảng B World Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar và Thụy Sĩ, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đại diện đến từ CONCACAF, UEFA và AFC.

Với lợi thế sân nhà, Canada bước vào giải đấu cùng khát vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup sau hai lần tham dự vào các năm 1986 và 2022. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, đội bóng xứ lá phong đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ tài năng mới, nổi bật là Jonathan David và Alphonso Davies.

Các đội bảng B World Cup 2026.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina đánh dấu lần thứ hai góp mặt tại World Cup sau hành trình play-off đầy cảm xúc. Đội bóng của HLV Sergej Barbarez gây ấn tượng mạnh khi vượt qua Xứ Wales và loại tuyển Ý trên chấm luân lưu để giành vé đến Bắc Mỹ.

Đại diện châu Á Qatar cũng cho thấy bước tiến đáng kể khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup thông qua vòng loại. Dưới thời HLV Julen Lopetegui, đội bóng vùng Vịnh đặt mục tiêu tạo dấu ấn sau kỳ World Cup 2022 đáng quên trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ tiếp tục chứng minh sự ổn định của một thế lực bóng đá châu Âu. Đội bóng của HLV Murat Yakin vượt qua vòng loại với thành tích bất bại và hướng tới lần thứ tư liên tiếp vượt qua vòng bảng World Cup.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B.

Theo lịch World Cup 2026, các trận đấu của bảng B sẽ tranh tài từ ngày 13/6. Lượt trận đầu tiên Canada gặp Bosnia & Herzegovina, Thụy Sĩ vs Qatar. Lượt trận 2, Thụy Sĩ gặp Bosnia & Herzegovina còn Canada so tài Qatar. Lượt trận cuối, Bosnia & Herzegovina đối đầu với Qatar còn Thụy Sĩ so tài Canada.

Hoàng Yến/VOV.VN
Neymar lại dính chấn thương trước thềm World Cup 2026
VOV.VN - Neymar lại dính chấn thương trước ngày hội quân cùng ĐT Brazil chuẩn bị tranh tài tại vòng chung kết World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku
VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Đội bóng châu Phi đoạt vé U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt
VOV.VN - Đội bóng châu Phi – U17 Algeria đoạt vé đến vòng chung kết U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A: Hàn Quốc gặp thử thách lớn
VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng A, nơi Hàn Quốc sẽ đối đầu với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam
VOV.VN - Lễ bốc thăm vchia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn vào hôm nay (21/5) tại Zurich, Thụy Sĩ.

FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026
VOV.VN - FIFA bất ngờ “bỏ quên” U17 Việt Nam trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp
VOV.VN - Paris sẽ là thành phố đầu tiên ngoài Riyadh đăng cai eSports World Cup, mở ra định hướng tổ chức luân phiên toàn cầu cho giải đấu của eSports Foundation (EF).

