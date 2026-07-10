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Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 10/7: Tây Ban Nha so tài Bỉ

Thứ Sáu, 05:15, 10/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 10/7 rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha so tài với Bỉ ở vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 10/7 rạng sáng 11/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ ở vòng tứ kết.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 11/7 theo giờ Việt Nam. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên VTV3 và được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

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Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 11/7 theo giờ Việt Nam.

Ở cuộc đọ sức này, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, khi đang duy trì thành tích bất bại từ đầu giải. Đặc biệt, “Bò tót” vẫn chưa để lọt lưới ở World Cup 2026, dù đã đối đầu với nhiều đội bóng mạnh.

Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ cũng đang đứng về phía “Bò tót”. Theo đó, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Tuy nhiên, Bỉ là đội bóng có hàng công mạnh và cũng đang thi đấu rất hiệu quả ở World Cup 2026. Với cái duyên ghi bàn của Lukaku, chắc chắn “Quỷ đỏ” sẽ khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn.

Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ so tài vào lúc 02h00 ngày 11/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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