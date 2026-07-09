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ĐT Pháp nhận tin vui trước vòng tứ kết World Cup 2026

Thứ Năm, 15:21, 09/07/2026
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VOV.VN - Trước vòng tứ kết World Cup 2026, ĐT Pháp nhận tin vui từ FIFA nhờ thành tích ấn tượng tại giải đấu.

Trước khi bước vào tứ kết World Cup 2026, ĐT Pháp nhận được thông tin tích cực khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Với việc FIFA cập nhật thứ hạng của các đội trực tiếp sau mỗi trận đấu, thứ hạng của các đội sẽ trực quan hơn xuyên suốt World Cup 2026.

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ĐT Pháp đang có thành tích ấn tượng tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, ĐT Pháp cũng gặp thách thức rất lớn khi đối thủ của họ cũng tăng bậc trong bảng xếp hạng FIFA. Với thành tích vào tứ kết, ĐT Morocco thăng hạng để vươn lên vị trí thứ 6, không hề kém ĐT Pháp quá xa trong bảng xếp hạng.

Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, ĐT Pháp đang đứng cao nhất, sau đó lần lượt đến Argentina (2), Tây Ban Nha (3), Anh (4), Morocco (6), Bỉ (8), Thụy Sĩ (14) và Na Uy (19).

Trong số này, cặp đấu giữa Anh và Na Uy có chênh lệch lớn nhất về thứ bậc trong bảng xếp hạng FIFA. ĐT Anh hiện đang đứng trên ĐT Na Uy khoảng cách 15 bậc. Tuy nhiên, Haaland cùng các đồng đội đang được đánh giá rất cao khi vừa vượt qua ĐT Brazil (hạng 6) ở vòng 16 đội.

Bảng xếp hạng FIFA sẽ tiếp tục được cập nhật trực tiếp sau mỗi trận đấu tại World Cup 2026. Vì vậy, xếp hạng hiện tại được đánh giá chỉ mang tính chất tham khảo, chưa phải xếp hạng chính thức cuối cùng.

Trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp vs Morocco sẽ diễn ra vào 3h00 ngày 10/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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