Mbappe từ tội đồ thành người hùng, Pháp loại Morocco, thẳng tiến bán kết World Cup
Thứ Sáu, 05:03, 10/07/2026
VOV.VN - Mbappe từ tội đồ thành người hùng, Pháp loại Morocco, thẳng tiến bán kết World Cup 2026 trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts, Mỹ.
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Bước vào trận tứ kết World Cup 2026, Pháp tràn lên ép sân Morocco ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Lần lượt Mbappe, Dembélé hay cả trung vệ Upamecano lên tham gia tấn công đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể chiến thắng thủ môn Yassine Bounou bên phía Morocco.
Phút 25, Mbappe bị Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Mặc dù vậy, áp lực khiến trên chấm 11m, Mbappe đá quá nhẹ và để thủ môn Yassine Bounou ôm gọn bóng ở phút 28.
Pháp khép lại hiệp một với 15 tình huống dứt điểm trong khi Morocco chỉ có duy nhất một lần uy hiếp khung thành thủ môn Maignan.
Bước sang hiệp hai, Mbappe từ tội đồ thành người hùng khi lập siêu phẩm mở tỷ số cho Pháp ở phút 60, trước khi kiến tạo cho Dembélé nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp trước Morocco chỉ 6 phút sau đó.
Trong những phút còn lại, Pháp là đội sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn hơn cả Morocco nhưng Doué, Dembélé, Olise hay cả tiền đạo vào sân thế chỗ Mbappe là Mateta không thể tận dụng thành công.
Chung cuộc, Pháp thắng Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7 rạng sáng 10/7, Pháp vs Morocco đối đầu ở vòng tứ kết.
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Pháp vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa Morocco bước vào trận tứ kết với vai kẻ lót đường hoặc lép vế. Những chú sư tử Atlas đã chứng minh họ đủ sức khiến bất kỳ ông lớn nào phải dè chừng, thậm chí ôm hận.
Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Les Bleus. Trong 6 lần chạm trán trước đây, Pháp thắng 4 và hòa 2, chưa từng thua Morocco. Khoảng cách ấy phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang giá trị tham khảo, bởi Morocco của World Cup 2026 là một tập thể hoàn toàn khác.
Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang khẳng định sức mạnh đánh nể ở giải đấu năm nay. Họ vào tứ kết bằng lối chơi giàu kỷ luật, phòng ngự tổ chức chặt chẽ và phản công với tốc độ rất cao, đặc biệt từ hai hành lang. Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 tiếp tục cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự, mà còn đủ sắc bén để kết liễu đối thủ khi có cơ hội.
Điểm mạnh lớn nhất của Morocco nằm ở tinh thần. Họ thi đấu với tâm lý của một đội bóng không còn gì để mất, trong khi mỗi chiến thắng đều tiếp thêm niềm tin rằng hành trình của họ vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, hạn chế của đại diện châu Phi là chiều sâu đội hình. Nếu trận đấu kéo dài hoặc buộc phải xoay tua, họ khó sánh với nguồn nhân lực dồi dào của ĐT Pháp.
Đó cũng là ưu thế lớn nhất của đội bóng áo lam. Didier Deschamps sở hữu một đội hình có thể thay đổi nhân sự mà chất lượng gần như không suy giảm. Pháp vừa có thể kiểm soát bóng, vừa sẵn sàng nhường thế trận để tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Chiến thắng trước Paraguay ở vòng 1/8 thêm một lần khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
Tuy nhiên, Pháp cũng không được phép chủ quan. Morocco sẽ pressing quyết liệt, tranh chấp quyết liệt và tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất. Nếu không duy trì được cường độ và sự tập trung trong suốt 90 phút, Les Bleus hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy mà đối thủ giăng sẵn.
Xét toàn diện từ chất lượng đội hình, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, chiều sâu lực lượng cho tới khả năng thích ứng chiến thuật, Pháp vẫn là đội có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết hơn. Nhưng khoảng cách giữa hai đội không lớn như những gì lịch sử đối đầu phản ánh. Chỉ cần Morocco giữ được sự lì lợm và tận dụng tốt cơ hội phản công, kỳ tích lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất như World Cup 2022 hoàn toàn có thể tái hiện.
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1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Pháp ra sân trong trang phục áo trắng - quần trắng, trong khi các cầu thủ Morocco mặc áo đỏ - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
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4': Nguy hiểm !!! Mbappe tung ra cú dứt điểm đầy uy lực đưa bóng chạm vào hậu vệ Morocco đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Yassine Bounou.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Upamecano đánh đầu cận thành nhưng Yassine Bounou một lần nữa phản xạ xuất thần đấm bóng cứu thua cho Morocco.
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16': Không được !!! Hakimi treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp sát đường biên dọc khu vực giữa sân bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Morocco nhưng bóng đi quá sâu và không có cầu thủ áo đỏ nào có thể dứt điểm.
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18': Đánh đầu !!! Doué treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Pháp để Dembélé bật cao dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Yassine Bounou bên phía Morocco.
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25': PENALTY !!! Mbappe đột phá dũng mãnh trước khi xâm nhập vòng cấm và bị Mazraoui phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Trên chấm 11m, Mbappe sút bằng lòng trong chân phải vào góc bên phải khung thành nhưng thủ môn Yassine Bounou đã đổ người ôm gọn bóng ở phút 28 !!!
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33': Cơ hội !!! Dembélé ngoặt bóng tinh tế loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ Morocco ở trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng trong chân trái sở trường vào góc xa khung thành thủ môn Yassine Bounou nhưng bóng đi quá cao.
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35': Đối mặt !!! Bouaddi để mất bóng ngay bên phần sân nhà và Doué xộc thẳng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phải hiểm hóc trong thế đối mặt nhưng không thể chiến thắng phản xạ xuất thần của thủ môn Yassine Bounou bên phía Morocco.
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45'+2: Xà ngang cứu thua !!! Digne tung ra cú sút chân trái đầy uy lực từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Yassine Bounou đã chỉ còn biết bay người trong vô vọng khi không thể chạm bóng nhưng bóng lại trúng xà ngang khung thành Morocco bật ra.
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45'+5: Dứt điểm !!! Cuối cùng thì các cầu thủ Morocco đã có tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành ĐT Pháp khi Hakimi thực hiện pha sút phạt hàng rào từ cự li 25m vào góc gần nhưng bóng đi sạt cột dọc.
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45'+6: Hết hiệp một !!! Pháp đang tạm hòa Morocco không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trận tứ kết World Cup 2026 trên sân Boston.
Trong hiệp một, Pháp đã tung ra gần 20 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Yassine Bounou nhưng chưa thể ghi bàn. Đáng chú ý nhất là tình huống Mbappe đá phạt đền ở phút 28 và không thể chiến thắng thủ môn Yassine Bounou bên phía Morocco.
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46': Hiệp hai bắt đầu !!!
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55': Nguy hiểm !!! Doué xâm nhập vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Pháp trước khi tung ra cú sút chân phải đầy uy lực sát mép vòng cấm, bóng đi lượn vòng cung khiến thủ môn Yassine Bounou giật mình và mất hai nhịp khống chế để ôm gọn bóng.
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60': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm ĐT Morocco và Mbappe rất nhanh tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải, găm bóng vào góc cao và khiến thủ môn Yassine Bounou chỉ còn biết đổ người trong tuyệt vọng, mở tỷ số 1-0 cho Pháp !!!
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66': VÀOOOOOOOOO !!! Dembélé nhận bóng từ Mbappe, trước khi đột phá từ giữa sân vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phải hiểm hóc đưa bóng lăn chìm vào góc gần, qua chân hậu vệ Morocco khiến thủ môn Yassine Bounou phải bó tay dù đã kịp chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho đội nhà. Tỷ số hiện là 2-0 nghiêng về Pháp !!!
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73': Nguy hiểm !!! Upamecano phá bóng nhưng bóng ăn ra má ngoài quá nhiều và bay ngược, thẳng về hướng khung thành ĐT Pháp nhưng rất may cho Gà trống Gaulois là bóng đi vọt xà ngang.
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77': Thay người !!! ĐT Pháp có liền 2 sự thay đổi người khi Mbappe và Doué rời sân nhường chỗ cho Barcola và Mateta.
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83': Dứt điểm !!! Ounahi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật chân phải trước vòng cấm, bóng đi cuộn và xoáy nhưng thủ môn Maignan đã bay người đấm bóng cứu thua cho Pháp.
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86': Cơ hội !!! Olise tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái trong vòng cấm nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Yassine Bounou bên phía Morocco.
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88': Không vào !!! Barcola xâm nhập vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Pháp trước khi dứt điểm từ góc hẹp nhưng thủ môn Yassine Bounou đã đấm bóng cứu thua cho Morocco.
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90'+4: Nguy hiểm !!! Mateta có bóng và thoải mái đi bóng qua trung vệ Morocco trước khi dứt điểm chân trái trong thế đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Yassine Bounou đã phản xạ tuyệt vời dùng chân cứu thua cho đội bóng áo đỏ.
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90'+7: HẾT GIỜ !!! Pháp giành thắng lợi 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026 trên sân Boston ở bang Massachusetts, Mỹ.
Đây là trận đấu mà Mbappe đã đá hỏng phạt đền ở phút 28 nhưng sau đó tỏa sáng với siêu phẩm mở tỷ số ở phút 60, trước khi kiến tạo cho Dembélé ấn định thắng lợi 2-0 cho Pháp trước Morocco.
Kết quả Pháp vs Morocco
Ở trận đấu này, Morocco cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo chủ lực Ismael Saibari nghỉ thi đấu vì chấn thương. Thông tin được HLV Mohamed Ouahbi xác nhận trong buổi họp báo trước trận.
Saibari gặp chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 của Morocco trước Canada ở vòng 1/8. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy chấn thương của cầu thủ 25 tuổi không quá nghiêm trọng và nhiều khả năng anh vẫn có thể trở lại nếu Morocco tiến sâu tại giải.
HLV Mohamed Ouahbi cho biết: “Toàn đội đều sẵn sàng thi đấu, ngoại trừ Saibari. Trận đấu với Pháp đến quá sớm để cậu ấy kịp bình phục, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ không phải chia tay phần còn lại của World Cup. Chúng tôi chỉ sử dụng những cầu thủ đạt thể trạng 100%”.
Saibari là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Morocco tại World Cup 2026. Anh ghi bàn mở tỷ số trước Brazil, ghi bàn quyết định giúp Morocco đánh bại Scotland và lập công trong trận hòa Haiti ở vòng bảng. Đến vòng 1/16, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Morocco vượt qua Hà Lan.
Việc Saibari vắng mặt sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng đi tiếp của Morocco. Không ngoại trừ khả năng HLV Mohamed Ouahbi sẽ đặt niềm tin vào Soufiane Rahimi.
Cách đây 4 năm, Morocco cũng đối đầu với Pháp ở World Cup 2022. Khi đó, hai đội gặp nhau ở vòng bán kết, đại diện châu Phi thất bại 0-2 trước đối thủ. Lần so tài này, Morocco được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi Pháp đang có hàng công mạnh nhất giải.
Trước trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã gửi đề nghị xem xét xoá thẻ vàng với Michael Olise. Trong trận đấu ở vòng 16 đội gặp ĐT Paraguay, Olise phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Matías Galarza. Cầu thủ Paraguay ôm mặt ngã xuống sân sau tình huống đôi bên tranh cãi, trong khi hình ảnh sau đó ghi nhận Olise chỉ chạm vào áo cầu thủ này.
Dù vậy, HLV Deschamps xác nhận FIFA không xoá thẻ vàng cho Olise. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu ĐT Pháp giành chiến thắng trong trận đấu tới, Olise sẽ không thể thi đấu ở bán kết nếu nhận thẻ vàng.
HLV Deschamp cho biết: “Không có gì thay đổi với tấm thẻ vàng của Olise. Chúng tôi đã nhận được quyết định của FIFA rằng tấm thẻ vàng vẫn còn hiệu lực”.
Về việc trận tứ kết sắp tới sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài hoàn toàn là người Argentina, HLV Deschamps chia sẻ: “Mọi việc nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Tôi tin tưởng vào trọng tài, một số quyết định của trọng tài có thể gây tranh cãi bởi ý kiến riêng của mỗi người. Đối thủ sắp tới của chúng tôi là ĐT Morocco, không phải là trọng tài. Họ ở đó để áp dụng luật thi đấu một cách công bằng”.