Mbappe từ tội đồ thành người hùng, Pháp loại Morocco, thẳng tiến bán kết World Cup

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Pháp vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa Morocco bước vào trận tứ kết với vai kẻ lót đường hoặc lép vế. Những chú sư tử Atlas đã chứng minh họ đủ sức khiến bất kỳ ông lớn nào phải dè chừng, thậm chí ôm hận.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Les Bleus. Trong 6 lần chạm trán trước đây, Pháp thắng 4 và hòa 2, chưa từng thua Morocco. Khoảng cách ấy phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, lịch sử chỉ mang giá trị tham khảo, bởi Morocco của World Cup 2026 là một tập thể hoàn toàn khác.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang khẳng định sức mạnh đánh nể ở giải đấu năm nay. Họ vào tứ kết bằng lối chơi giàu kỷ luật, phòng ngự tổ chức chặt chẽ và phản công với tốc độ rất cao, đặc biệt từ hai hành lang. Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 tiếp tục cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự, mà còn đủ sắc bén để kết liễu đối thủ khi có cơ hội.

Điểm mạnh lớn nhất của Morocco nằm ở tinh thần. Họ thi đấu với tâm lý của một đội bóng không còn gì để mất, trong khi mỗi chiến thắng đều tiếp thêm niềm tin rằng hành trình của họ vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, hạn chế của đại diện châu Phi là chiều sâu đội hình. Nếu trận đấu kéo dài hoặc buộc phải xoay tua, họ khó sánh với nguồn nhân lực dồi dào của ĐT Pháp.

Đó cũng là ưu thế lớn nhất của đội bóng áo lam. Didier Deschamps sở hữu một đội hình có thể thay đổi nhân sự mà chất lượng gần như không suy giảm. Pháp vừa có thể kiểm soát bóng, vừa sẵn sàng nhường thế trận để tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Chiến thắng trước Paraguay ở vòng 1/8 thêm một lần khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, Pháp cũng không được phép chủ quan. Morocco sẽ pressing quyết liệt, tranh chấp quyết liệt và tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất. Nếu không duy trì được cường độ và sự tập trung trong suốt 90 phút, Les Bleus hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy mà đối thủ giăng sẵn.

Xét toàn diện từ chất lượng đội hình, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, chiều sâu lực lượng cho tới khả năng thích ứng chiến thuật, Pháp vẫn là đội có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết hơn. Nhưng khoảng cách giữa hai đội không lớn như những gì lịch sử đối đầu phản ánh. Chỉ cần Morocco giữ được sự lì lợm và tận dụng tốt cơ hội phản công, kỳ tích lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất như World Cup 2022 hoàn toàn có thể tái hiện.