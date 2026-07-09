Link xem trực tiếp Pháp vs Morocco World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Pháp vs Morocco trên VTV Go, VTV3

Trận cầu tâm điểm vòng tứ kết giữa Pháp vs Morocco sẽ diễn ra vào lúc 3h00 sáng ngày 10/7 trên sân vận động Boston. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ cả nước.

Trận đấu giữa Pháp vs Morocco diễn ra vào lúc 3h00 ngày 10/7.

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Nhận định Pháp vs Morocco vòng tứ kết World Cup 2026

ĐT Pháp đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Pháp đang giữ thành tích toàn thắng với phong độ ấn tượng của bộ ba trên hàng công là Mbappe, Dembele và Olise.

Trong khi đó, ĐT Morocco cũng có màn trình diễn được đánh giá cao khi đang bất bại tại World Cup 2026. Sau khi hoà Brazil ở vòng bảng, Morocco vượt qua Hà Lan trên loạt luân lưu, sau đó “giải mã” đồng chủ nhà Canada để tiến vào tứ kết.

Bốn năm trước, Pháp và Morocco từng gặp nhau ở bán kết World Cup 2022. ĐT Morocco khi đó từng để thua với tỉ số 0-2 nên trong lần gặp nhau này, đại diện bóng đá châu Phi đã rút ra được nhiều bài học để chuẩn bị cho cuộc so tài sắp tới.

ĐT Pháp nhiều khả năng vẫn sẽ tấn công, kiểm soát thế trận trong khi ĐT Morocco chơi chắc chắn, chờ đợi sai lầm của đối thủ. Thậm chí, ĐT Morocco có thể sẽ kéo trận đấu đến loạt luân lưu như cách đã làm trong trận đấu với ĐT Hà Lan trước đó.