Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 14/7: Pháp vs Tây Ban Nha đại chiến

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 14/7 rạng sáng 15/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới trận bán kết giữa Pháp vs Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Pháp vs Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên VTV3 và được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

Trước trận đấu này, lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Pháp trước bán kết World Cup 2026 đang nghiêng về “Bò tót”. Theo đó, trong 38 lần gặp nhau, Tây Ban Nha giành 18 chiến thắng, 7 trận hòa và thua 13 trận. Hai lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng sít sao trước Pháp.

Pháp vs Tây Ban Nha sẽ so tài vào lúc 2h ngày 15/7.

Pháp và Tây Ban Nha mới chỉ gặp nhau 1 lần tại giải đấu lớn nhất hành tinh, ở vòng 16 đội World Cup 2006. Khi đó, Pháp giành chiến thắng 3-1 để tiến vào tứ kết, trước khi lọt đến trận chung kết.

Trước trận đấu giữa Pháp vs Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, tài năng trẻ Lamine Yamal khẳng định Tây Ban Nha không hề e ngại đối thủ: “Nếu có đội phải lo lắng thì đó là Pháp, bởi chúng tôi từng loại họ ở EURO. Hai đội đều thuộc nhóm mạnh nhất thế giới và sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Chúng tôi không hề sợ hãi. Toàn đội rất vui khi một lần nữa góp mặt ở bán kết và muốn tiến thẳng tới trận chung kết”.

Hiện tại, Tây Ban Nha và Pháp đều đang có phong độ rất cao, Hai đội cũng rất quyết tâm giành vé vào chung kết World Cup 2026. Do đó, màn thư hùng của Tây Ban Nha và Pháp được dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

Theo lịch trận đấu giữa Pháp vs Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.