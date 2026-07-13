Trọng tài rút thẻ đỏ lịch sử ở World Cup 2026 cầm còi trận Pháp vs Tây Ban Nha

FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Tây Ban Nha. Người được giao nhiệm vụ cầm còi là trọng tài Ivan Barton, cùng hai trợ lý David Moran và Henry Pupiro.

Trọng tài Ivan Barton sẽ điều hành trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Ở tuổi 35, Ivan Barton là một trong những trọng tài trẻ nhất góp mặt tại giải đấu năm nay. Ông Ivan Barton từng điều hành các trận đấu tại World Cup 2022 cũng như nhiều giải lớn khu vực CONCACAF.

Tại World Cup 2026, vị vua áo đen người El Salvador từng gây chú ý với quyết định rút thẻ đỏ đặc biệt. Ông truất quyền thi đấu Miguel Almiron của Paraguay sau hành vi che miệng khi tranh cãi với đối thủ. Đây là quy định được FIFA ban hành trước thềm World Cup 2026 nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên sân cỏ.

Trọng tài Ivan Barton rút thẻ đỏ cho Miguel Almiron của Paraguay vì hành vi che miệng khi tranh cãi với đối thủ. (Ảnh: Reuters)

Ngoài trận đấu kể trên, Barton còn cầm còi hai trận khác ở World Cup 2026 là Nhật Bản gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ đối đầu Colombia. Sau ba trận, ông đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nằm trong nhóm trọng tài nghiêm khắc nhất giải.

Trong quá khứ, Barton chưa từng điều hành trận đấu nào của Pháp hay Tây Ban Nha. Kinh nghiệm của ông chủ yếu đến từ các giải đấu khu vực CONCACAF.

Sự nghiệp của trọng tài này cũng không thiếu tranh cãi. Điển hình là trận Mỹ gặp Mexico ở bán kết CONCACAF Nations League năm 2023, khi ông rút tới 4 thẻ đỏ và cho dừng trận sớm vì vấn đề trên khán đài.

Dự đoán kết quả trận Pháp vs Tây Ban Nha vòng bán kết World Cup 2026 Pháp thắng 50% (4 bình chọn) Tây Ban Nha thắng 50% (4 bình chọn) Tổng bình chọn: 8

World Cup 2026 chứng kiến thẻ đỏ lịch sử đầu tiên vì hành vi che miệng VOV.VN - Tiền vệ Miguel Almirón của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị truất quyền thi đấu vì hành vi che miệng khi tranh cãi với đối thủ.