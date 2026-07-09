Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7: Pháp đối đầu Morocco

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 9/7 rạng sáng 10/7, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa Pháp vs Morocco trong khuôn khổ vòng tứ kết.

Theo dự đoán của siêu máy tính, Pháp có 61,7% khả năng giành chiến thắng, trong khi Morocco chỉ có 16,2% cơ hội tạo bất ngờ sau 90 phút. Nếu vượt qua Morocco, Pháp sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử vào bán kết ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, sau Đức và Brazil.

Trận tứ kết sớm nhất là màn so tài của Pháp với Morocco.

Trên hàng công, Kylian Mbappe đang là tâm điểm với 7 bàn thắng, ngang Erling Haaland và chỉ kém Lionel Messi 1 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới. Tiền đạo này còn có 2 kiến tạo và tạo ra 12 cơ hội cho đồng đội.

Bên cạnh đó, Michael Olise trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Zico (Brazil, 1978) đạt đồng thời các cột mốc 11 lần rê bóng thành công, 10 cơ hội từ bóng sống và 11 đường chọc khe ngay trong kỳ World Cup đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, Morocco cũng sở hữu những con số đáng chú ý. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng Bắc Phi bất bại trong 5 trận đầu tiên tại World Cup (2022 và 2026) - thành tích chưa đội tuyển châu Phi nào làm được. Achraf Hakimi đã tạo ra 15 cơ hội tại giải năm nay, nhiều nhất đối với một hậu vệ châu Phi trong một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Với phong độ cao của Mbappe, Olise bên phía Pháp và Hakimi, Brahim Diaz bên phía Morocco, trận tứ kết này được kỳ vọng sẽ là một trong những cuộc so tài hấp dẫn nhất World Cup 2026.

Theo lịch trận đấu giữa Pháp vs Morocco tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 3h ngày 10/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.