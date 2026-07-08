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Argentina - Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử chống lưng Messi và đồng đội

Thứ Tư, 14:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Messi và các đồng đội trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Thụy Sĩ.

Argentina giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng kịch tính 3-2 trước Ai Cập. Ở vòng tứ kết, thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ chạm trán Thụy Sĩ, đội tuyển vừa vượt qua Colombia trên loạt sút luân lưu cân não.

argentina - thuy si tu ket world cup 2026 lich su chong lung messi va dong doi hinh anh 1
Lionel Messi thi đấu rực sáng đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đây đã là lần thứ tư Thụy Sĩ góp mặt ở tứ kết World Cup, cân bằng thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ. Trước đó, đại diện châu Âu từng lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất ở các kỳ World Cup 1934, 1938 và 1954.

Xét về lịch sử đối đầu, Argentina đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Thụy Sĩ trong các lần chạm trán ở World Cup. Đội bóng Nam Mỹ toàn thắng cả hai lần gặp nhau trước đây, lần lượt ở vòng bảng World Cup 1966 và vòng 16 đội World Cup 2014.

Không chỉ vậy, nếu tính cả các trận giao hữu, Argentina vẫn duy trì thành tích bất bại sau 7 lần đối đầu với Thụy Sĩ. Với 5 chiến thắng và 2 trận hòa, lịch sử đang mang lại sự tự tin lớn cho Lionel Messi và các đồng đội.

argentina - thuy si tu ket world cup 2026 lich su chong lung messi va dong doi hinh anh 2
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Thụy Sĩ diễn ra lúc 08h00 ngày 12/7. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Thụy Sĩ không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ khi vẫn bất bại tại World Cup 2026 với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đại diện châu Âu đã loại Colombia, một đại diện Nam Mỹ, để góp mặt ở vòng tứ kết.

Ở chiều ngược lại, Argentina lại bộc lộ nhiều vấn đề khi bước vào vòng knock-out. Trong hai trận đấu gần nhất, Argentina đều phải nhận 2 bàn thua, cho thấy có những vấn đề đã xuất hiện nơi hàng phòng ngự.

Dẫu còn nhiều điểm cần cải thiện, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Nếu vượt qua Thụy Sĩ, Messi cùng các đồng đội sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Đáng chú ý, Argentina hiện là đại diện Nam Mỹ duy nhất góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Trong khi đó, bóng đá châu Âu áp đảo với 6 đội, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt ở giai đoạn cuối giải đấu.

Quách Khiêm/VOV.VN
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