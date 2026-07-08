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Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn

Thứ Tư, 12:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn vì thời tiết xấu tại Miami, Mỹ.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh đang đối diện nguy cơ bị gián đoạn vì thời tiết xấu tại Miami. Dự báo dông sét xuất hiện đúng thời điểm bóng lăn khiến ban tổ chức và các đội bóng không khỏi lo ngại.

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Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh diễn ra vào lúc 04h00 ngày 12/7. (Ảnh: Reuters)

Sau một ngày nắng nóng với nhiệt độ chạm ngưỡng 33 độ C, khu vực Miami được dự báo sẽ có mưa dông kéo dài nhiều giờ. Cụ thể, khung thời gian từ 20h đến 23h được cảnh báo có giông sét, trùng với thời điểm trận đấu dự kiến khởi tranh lúc 22h.

Theo các đài khí tượng như NBC Miami và BBC Weather, khả năng xuất hiện dông rải rác trong thời gian thi đấu là rất cao. Điều này đồng nghĩa trận đấu có thể bị hoãn hoặc gián đoạn nếu tình hình diễn biến xấu.

FIFA đã có quy định nghiêm ngặt liên quan đến thời tiết, đặc biệt là sét. Nếu phát hiện sét trong bán kính khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu sẽ lập tức tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần có thêm tia sét xuất hiện, thời gian hoãn sẽ được kéo dài thêm 30 phút. Đây là yếu tố có thể khiến trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thời tiết không cải thiện.

Thực tế, ĐT Anh không xa lạ với những sự cố kiểu này tại World Cup 2026. Trước đó, trận đấu của Tam Sư tại Mexico đã bị lùi một giờ vì dông bão, khiến người hâm mộ phải theo dõi vào khung giờ muộn.

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Trận đấu giữa Mexico vs Anh tại vòng 16 đội từng bị lùi một giờ do ảnh hưởng xấu của thời tiết. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ riêng ĐT Anh, nhiều trận đấu khác tại giải cũng chịu tác động từ thời tiết cực đoan. Những cuộc đối đầu như Pháp gặp Iraq hay Mexico chạm trán Ecuador đều từng bị gián đoạn.

Dù vậy, sức nóng chuyên môn của trận đấu giữa Na Uy vs Anh vẫn rất đáng chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu vừa gây sốc khi loại Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong khi ĐT Anh đang có sự tự tin cao sau chiến thắng cảm xúc 3-2 trước Mexico.

Quách Khiêm/VOV.VN
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