Tây Ban Nha - Bỉ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử đối đầu và lời nguyền của La Roja

Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, phía sau niềm vui là nỗi ám ảnh khi La Roja từng 4 lần dừng bước ở vòng 8 đội mạnh nhất trong quá khứ.

Tây Ban Nha giành chiến thắng cảm xúc trước Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong 5 lần góp mặt trước đây, Tây Ban Nha chỉ một lần vượt qua tứ kết và đó cũng là năm 2010 huy hoàng. Khi phá dớp thành công, đội bóng xứ bò tót đã tiến thẳng tới chức vô địch trên đất Nam Phi.

Đối thủ lần này của Tây Ban Nha là Bỉ, đội bóng vừa gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Đây cũng là cơ hội để La Roja đòi lại món nợ lịch sử sau thất bại trên loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 1986.

Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 bàn và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ đỏ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

Lukaku đang có phong độ tốt tại World Cup 2026 với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho ĐT Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Hy vọng của Tây Ban Nha tiếp tục được đặt vào Lamine Yamal cùng dàn vệ tinh giàu sáng tạo như Oyarzabal hay Baena. Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng sẵn sàng tạo khác biệt.

Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn rất cân bằng giữa công và thủ. Tây Ban Nha có thể nhỉnh hơn về lịch sử và sự ổn định, nhưng Bỉ đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ so tài vào lúc 02h00 ngày 11/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.