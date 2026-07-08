English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ban Nha - Bỉ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử đối đầu và lời nguyền của La Roja

Thứ Tư, 16:30, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tây Ban Nha chạm trán Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 với lợi thế đối đầu và phong độ ổn định, nhưng “lời nguyền” vòng 8 đội mạnh nhất vẫn là thử thách lớn cho La Roja.

Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, phía sau niềm vui là nỗi ám ảnh khi La Roja từng 4 lần dừng bước ở vòng 8 đội mạnh nhất trong quá khứ.

tay ban nha - bi tu ket world cup 2026 lich su doi dau va loi nguyen cua la roja hinh anh 1
Tây Ban Nha giành chiến thắng cảm xúc trước Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong 5 lần góp mặt trước đây, Tây Ban Nha chỉ một lần vượt qua tứ kết và đó cũng là năm 2010 huy hoàng. Khi phá dớp thành công, đội bóng xứ bò tót đã tiến thẳng tới chức vô địch trên đất Nam Phi.

Đối thủ lần này của Tây Ban Nha là Bỉ, đội bóng vừa gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Đây cũng là cơ hội để La Roja đòi lại món nợ lịch sử sau thất bại trên loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 1986.

Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 bàn và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ đỏ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

tay ban nha - bi tu ket world cup 2026 lich su doi dau va loi nguyen cua la roja hinh anh 2
Lukaku đang có phong độ tốt tại World Cup 2026 với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo cho ĐT Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Hy vọng của Tây Ban Nha tiếp tục được đặt vào Lamine Yamal cùng dàn vệ tinh giàu sáng tạo như Oyarzabal hay Baena. Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng sẵn sàng tạo khác biệt.

Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn rất cân bằng giữa công và thủ. Tây Ban Nha có thể nhỉnh hơn về lịch sử và sự ổn định, nhưng Bỉ đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ so tài vào lúc 02h00 ngày 11/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 8-7: Lịch thi đấu tứ kết, châu Âu áp đảo quân số
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 8-7: Lịch thi đấu tứ kết, châu Âu áp đảo quân số

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 8-7 có những nội dung chính sau đây: Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026; Lịch sử chống lưng Argentina trước trận đại chiến Thụy Sĩ; Trận tứ kết giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn...

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 8-7: Lịch thi đấu tứ kết, châu Âu áp đảo quân số

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 8-7: Lịch thi đấu tứ kết, châu Âu áp đảo quân số

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 8-7 có những nội dung chính sau đây: Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026; Lịch sử chống lưng Argentina trước trận đại chiến Thụy Sĩ; Trận tứ kết giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn...

Argentina - Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử chống lưng Messi và đồng đội
Argentina - Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử chống lưng Messi và đồng đội

VOV.VN - Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Messi và các đồng đội trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Thụy Sĩ.

Argentina - Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử chống lưng Messi và đồng đội

Argentina - Thụy Sĩ tứ kết World Cup 2026: Lịch sử chống lưng Messi và đồng đội

VOV.VN - Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Messi và các đồng đội trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina vs Thụy Sĩ.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn
Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn

VOV.VN - Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn vì thời tiết xấu tại Miami, Mỹ.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn

VOV.VN - Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy vs Anh có nguy cơ bị hoãn vì thời tiết xấu tại Miami, Mỹ.

5 trọng tài Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco
5 trọng tài Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco

VOV.VN - FIFA xác nhận 5 trọng tài người Argentina sẽ điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco.

5 trọng tài Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco

5 trọng tài Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco

VOV.VN - FIFA xác nhận 5 trọng tài người Argentina sẽ điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bứt phá, chờ Mbappe và Haaland
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bứt phá, chờ Mbappe và Haaland

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Lionel Messi bứt phá vươn lên dẫn đầu sau bàn thắng quý giá vào lưới Ai Cập giúp Argentina giành vé vào vòng tứ kết.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bứt phá, chờ Mbappe và Haaland

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bứt phá, chờ Mbappe và Haaland

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Lionel Messi bứt phá vươn lên dẫn đầu sau bàn thắng quý giá vào lưới Ai Cập giúp Argentina giành vé vào vòng tứ kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế