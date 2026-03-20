Liên đoàn bóng đá Việt Nam bất ngờ phải nhận án phạt

Thứ Sáu, 12:00, 20/03/2026
VOV.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bất ngờ phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ra quyết định kỷ luật đối với ĐT futsal Việt Nam sau trận gặp Indonesia tại tứ kết Futsal châu Á 2026 hôm 3/2. Án phạt xuất phát từ những vi phạm kỷ luật của các cá nhân thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong quá trình thi đấu.

lien doan bong da viet nam bat ngo phai nhan an phat hinh anh 1
ĐT futsal Việt Nam thi đấu tại VCK futsal châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Theo đó, có tới 3 thành viên đại diện ĐT futsal Việt Nam bị xử phạt trong trận đấu nói trên. Đáng chú ý, đây đã là lần vi phạm thứ 2 của đội trong thời gian tái phạm theo quy định của AFC.

Căn cứ vào các điều khoản kỷ luật, VFF bị buộc phải nộp phạt số tiền 1.125 USD. Khoản tiền này cần được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định chính thức được ban hành.

Trước đó, ĐT futsal Việt Nam đã để thua Indonesia với tỷ số 2-3 và dừng bước ở vòng tứ kết. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Nhật Bản 5-3 ở bán kết trước khi chỉ chịu thua Iran trên loạt luân lưu ở trận chung kết.

Quách Khiêm/VOV.VN
