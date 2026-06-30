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Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Thứ Ba, 18:41, 30/06/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy lúc 0h00 ngày 1/7 thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026.

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTV Go, VTV3

Trận đấu hấp dẫn giữa Bờ Biển Ngà vs Na Uy sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 1/7. Người hâm mộ bóng đá có thể xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

link xem truc tiep bo bien nga vs na uy world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 1
Trận đấu hấp dẫn giữa Bờ Biển Ngà vs Na Uy sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 1/7.

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy qua các kênh sóng của VTV hoặc xem trực tuyến mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng VTV Go. Dưới đây là các đường link cập nhật mới nhất:

Link xem trên VTV Go: Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026 

Nhận định Bờ Biển Ngà vs Na Uy trước giờ bóng lăn

Vào lúc 0h ngày 1/7, trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân AT&T Stadium (Arlington, Texas, Mỹ). Đây được xem là màn so tài cân bằng nhưng Na Uy đang nhỉnh hơn nhờ lực lượng và nền tảng thể lực.

Bờ Biển Ngà giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng E sau 2 chiến thắng trước Ecuador và Curacao, cùng thất bại sát nút trước Đức. Trong khi đó, Na Uy đứng nhì bảng I với 2 chiến thắng trước Iraq, Senegal trước khi để thua Pháp ở lượt cuối.

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Erling Haaland được kỳ vọng sẽ tỏa sáng (Ảnh: Reuters).

Điểm đáng chú ý là HLV Ståle Solbakken đã xoay tua đội hình ở trận gặp Pháp, giúp các trụ cột như Erling Haaland và Martin Odegaard có hơn một tuần nghỉ ngơi. Đây là lợi thế rất lớn cho đại diện Bắc Âu.

Với Haaland đạt trạng thái thể lực sung mãn cùng khả năng kiến tạo của Odegaard, Na Uy sở hữu hàng công cực kỳ nguy hiểm với lối chơi trực diện, tốc độ và giàu sức mạnh. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà vừa trải qua trận đấu căng sức với Curacao và có quỹ nghỉ ngắn hơn đáng kể.

Những nhân tố giàu kinh nghiệm như Nicolas Pepe, Franck Kessié hay Seko Fofana có thể gặp bất lợi về thể lực dưới thời tiết nắng nóng tại Texas. Với tương quan hiện tại, Na Uy được đánh giá có nhiều cơ hội giành vé vào vòng 1/8 hơn.

Trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

 
PV/VOV.VN
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