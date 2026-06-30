Xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển vòng 32 đội World Cup 2026 ở đâu?

Vào lúc 04h00 ngày 1/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Pháp vs Thụy Điển trên sân vận động MetLife tại East Rutherford, New Jersey, Mỹ.

Trận đấu này sẽ được được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Pháp vs Thụy Điển, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Màn so tài giữa Pháp vs Thụy Điển thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7 theo giờ Việt Nam.

Trong quá khứ, Pháp và Thụy Điển đã gặp nhau tổng cộng 23 lần, với ưu thế gần đây nghiêng rõ rệt về phía đội bóng áo lam. Ở lần chạm trán gần nhất tại UEFA Nations League 2020, Pháp toàn thắng cả hai lượt, bao gồm chiến thắng 4-2 trên sân nhà và 1-0 trên sân khách.

Trước đó, tại vòng loại World Cup 2018, Thụy Điển từng gây bất ngờ khi đánh bại Pháp 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, Pháp cũng kịp đáp trả bằng chiến thắng với cùng tỉ số ở lượt đi, cho thấy sự cân bằng nhất định trong quá khứ.

Nếu nhìn xa hơn, cuộc đối đầu đáng chú ý tại Euro 2012 đã chứng kiến Thụy Điển thắng 2-0 ở vòng bảng. Dù vậy, kết quả này đã diễn ra từ lâu và không còn mang nhiều giá trị tham khảo khi lực lượng hai đội đã thay đổi đáng kể.

Xét tổng thể, những thống kê gần đây cho thấy Pháp vẫn nắm lợi thế rõ ràng trong cặp đấu này. Đáng chú ý, hai đội chưa từng gặp nhau ở vòng knock-out World Cup, khiến màn so tài sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt.

Dự đoán kết quả trận Pháp vs Thụy Điển vòng 32 đội World Cup 2026 Pháp thắng 89% (54 bình chọn) Thụy Điển thắng 11% (7 bình chọn) Tổng bình chọn: 61