Nhật Bản thua Brazil, giấc mơ vô địch World Cup gần hay xa?

Nhật Bản là niềm tự hào châu Á

Nhật Bản thi đấu ấn tượng ở vòng bảng khi đứng thứ nhì bảng F với 5 điểm/3 trận, xếp sau Hà Lan. “Samurai xanh” là đội bóng châu Á có thành tích tốt nhất ở vòng bảng World Cup 2026.

Những “Niềm tự hào châu Á” theo cách gọi của nhiều cổ động viên bóng đá châu Á lại không chỉ đến từ màn trình diễn ở vòng bảng World Cup 2026 mà nó được xây dựng có nền móng từ nhiều năm và bắt đầu gây tiếng vang từ World Cup 2022, khi họ quật ngã cả Đức và Tây Ban Nha.

Nhật Bản đã thi đấu tốt trước Brazil (Ảnh: Reuters).

Và trong trận đấu ở vòng 32 đội với đội bóng giàu thành tích nhất thế giới là Brazil, người Nhật đã chứng minh cho cả thế giới thấy, họ có đủ bản lĩnh, đẳng cấp để chơi sòng phẳng với bất cứ đội bóng lớn nào.

Nhật Bản không sở hữu những ngôi sao có giá trị hằng trăm triệu Euro, nhưng họ lại được đánh giá cao ở tinh thần đoàn kết và lối chơi tập thể. “Samurai xanh” đã khiến cho Brazil gặp vô vàn khó khăn với khả năng đá phòng ngự phản công khoa học và hiệu quả của mình.

Bàn thắng mở tỉ số của Nhật Bản ở phút 29 do công của Kaishu Sano là minh chứng rõ nhất cho sự hiệu quả và sắc bén của đại diện châu Á. Họ có thể kết liễu đối thủ của mình ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ vị trí nào.

Nhật Bản thua ngược Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 (Ảnh: 433).

Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên huyền thoại của bóng đá thế giới Ancelotti, Nhật Bản đã không thể tạo ra sự đột biến trong hiệp 2, để rồi những bàn thắng của Casemiro (56’) và Gabriel Martinelli (90+5’) đã khiến đội bóng này phải chia tay World Cup 2026 trong nước mắt.

Giấc mơ vô địch World Cup gần hay xa?

Chứng kiến những gì Nhật Bản thể hiện trước Brazil, đặc biệt là trong hiệp 1, truyền thông quốc tế và các chuyên gia đều dành lời khen cho thầy trò HLV Moriyasu. Bởi họ đã có một trận đấu xuất sắc về mặt chiến thuật và đấu pháp.

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Nhật Bản không chọn đá tấn công trước Brazil mà lại chơi phòng ngự gần như suốt cả trận. Bởi sở trường của Nhật Bản là tấn công, áp đặt thế trận.

Thắc mắc này không phải không có cơ sở khi Nhật Bản chơi tấn công trước Hà Lan và có trận hòa 2-2. Họ cũng đè bẹp Tunisia bằng lối chơi tấn công áp đảo toàn diện, tương tự là trận gặp Thụy Điển.

Tuy nhiên, cần phải nhìn thẳng vào thực tế, Nhật Bản không thể chơi đôi công trước Brazil, bởi đại diện Nam Mỹ có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Đặc biệt là Vinicius, nếu dâng đội hình lên cao, “Samurai xanh” rất dễ bị trừng phạt.

Mặc dù thua Brazil, nhưng Nhật Bản có quyền ngẩng cao đầu rời giải (Ảnh: Reuters).

Bằng chứng là hàng thủ của Nhật Bản đã bị cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid liên tục khuấy đảo. Dù có hai đến ba người vây ráp, nhưng Vinicius suýt chút nữa có bàn thắng, nếu không bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Yếu tố thứ hai, xét tổng thể về nhân sự, chất lượng đội hình của Brazil tốt hơn Nhật Bản, những nhân tố dự bị cũng được đánh giá cao hơn. Do đó, nếu chơi đôi công với Brazil không khác nào chơi dao.

Một yếu tố khác khiến HLV Moriyasu phải thận trọng, đó là nỗi ám ảnh Nhật Bản chưa thể vượt qua được vòng knock-out nên nhà cầm quân này phải để đội bóng chơi thận trọng. Bởi nếu mắc sai lầm trước thì không thể sửa chữa.

Dù ở góc độ nào đi chăng nữa thì Nhật Bản đã có trận đấu tốt trước Brazil, ngoại trừ kết quả. Bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối khiến cho đoàn quân của HLV Moriyasu không kịp trở tay.

Nhưng từ bàn thua này cũng cho thấy rằng, dù bóng đá Nhật Bản đã tiến bộ rất nhanh trong những năm trở lại đây, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định với Brazil. Đội bóng 5 lần vô địch thế giới đã cho thấy họ biết cách làm như thế nào để vượt qua khó khăn. Nhìn cách Brazil đá nửa sân trong cả hiệp 2 trước Nhật Bản cho thấy đẳng cấp của đại diện Nam Mỹ.

Về phía Nhật Bản, dù sớm chia tay giải đấu và giấc mơ vô địch World Cup vẫn còn dang dở, nhưng họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ và ngẩng cao đầu rời giải. Nếu tiếp tục tiến bộ và thi đấu đĩnh đạc như thế này thì tương lai không xa, bóng đá Nhật Bản sẽ tiến sâu ở World Cup và tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch.