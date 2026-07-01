Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1-7: Haaland che mờ Diallo, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà

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Bước vào trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức, cả Bờ Biển Ngà và Na Uy đều nhập cuộc nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ Bờ Biển Ngà tỏ ra vượt trội về tỉ lệ kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ăn ý, trong khi đó, đại diện Bắc Âu cũng luôn biết cách uy hiếp khung thành đối phương với những đường tạt bóng - đánh đầu sở trường.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, trong ngày thi đấu khá vô duyên của chân sút cả hai đội, Bờ Biển Ngà và Na Uy tỏ ra bế tắc khi Haaland bỏ lỡ tới 4 cơ hội ghi bàn khá rõ nét trong hiệp thi đấu đầu tiên, còn đại diện châu Phi có quyền tiếc nuối khi Nicolas Pépé hay Doué, Diomande đều dứt điểm thiếu chuẩn xác.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 39, sau siêu phẩm của Nusa khi số 20 nhận bóng từ Ødegaard bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân phải, bóng tạo nên một đừng cong hoàn mỹ găm vào góc xa khung thành thủ môn Yahia Fofana bên phía Bờ Biển Ngà, mở tỷ số cho đại diện đến từ Bắc Âu.

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình và suýt chút nữa quân bình tỷ số sau tình huống dứt điểm cận thành của Nicolas Pépé nhưng thủ môn Nyland đã xuất sắc cứu thua cho Na Uy. Mặc dù vậy, điều gì đến đã phải đến. Amad Diallo có màn solo ngoạn mục sau khi đập nhả ăn ý một chạm cùng Nicolas Pépé, đi bóng qua 3 hậu vệ Na Uy trước khi dứt điểm chân trái tung lưới thủ môn Nyland, quân bình tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở phút 74.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng quân bình tỷ số, Bờ Biển Ngà chơi hưng phấn nhưng khi còn chưa tìm được bàn thắng vượt lên họ đã phải nhận trái đắng, Phút 86, Berg xâm nhập vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Na Uy trước khi căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm cho Haaland thoải mái chạm bóng, dù bị một chút giật mình, nhưng khoảng cách cận thành vẫn giúp tiền đạo số 9 nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Phút 90'+6, thủ môn Nyland bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Na Uy sau cú sút phạt hàng rào đầy kĩ thuật của Amad Diallo, qua đó giúp đại diện Bắc Âu giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 với thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Bờ Biển Ngà trên sân Dallas.