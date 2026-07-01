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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1-7: Haaland che mờ Diallo, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà

Thứ Tư, 02:03, 01/07/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1-7: Haaland che mờ Diallo, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

02:12

Bước vào trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức, cả Bờ Biển Ngà và Na Uy đều nhập cuộc nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ Bờ Biển Ngà tỏ ra vượt trội về tỉ lệ kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ăn ý, trong khi đó, đại diện Bắc Âu cũng luôn biết cách uy hiếp khung thành đối phương với những đường tạt bóng - đánh đầu sở trường.

ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 1
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, trong ngày thi đấu khá vô duyên của chân sút cả hai đội, Bờ Biển Ngà và Na Uy tỏ ra bế tắc khi Haaland bỏ lỡ tới 4 cơ hội ghi bàn khá rõ nét trong hiệp thi đấu đầu tiên, còn đại diện châu Phi có quyền tiếc nuối khi Nicolas Pépé hay Doué, Diomande đều dứt điểm thiếu chuẩn xác.

ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 3
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 39, sau siêu phẩm của Nusa khi số 20 nhận bóng từ Ødegaard bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân phải, bóng tạo nên một đừng cong hoàn mỹ găm vào góc xa khung thành thủ môn Yahia Fofana bên phía Bờ Biển Ngà, mở tỷ số cho đại diện đến từ Bắc Âu.

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình và suýt chút nữa quân bình tỷ số sau tình huống dứt điểm cận thành của Nicolas Pépé nhưng thủ môn Nyland đã xuất sắc cứu thua cho Na Uy. Mặc dù vậy, điều gì đến đã phải đến. Amad Diallo có màn solo ngoạn mục sau khi đập nhả ăn ý một chạm cùng Nicolas Pépé, đi bóng qua 3 hậu vệ Na Uy trước khi dứt điểm chân trái tung lưới thủ môn Nyland, quân bình tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà ở phút 74.

ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 5
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 6
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 7
Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng quân bình tỷ số, Bờ Biển Ngà chơi hưng phấn nhưng khi còn chưa tìm được bàn thắng vượt lên họ đã phải nhận trái đắng, Phút 86, Berg xâm nhập vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Na Uy trước khi căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm cho Haaland thoải mái chạm bóng, dù bị một chút giật mình, nhưng khoảng cách cận thành vẫn giúp tiền đạo số 9 nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà.

ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 8
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 9
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 10
Ảnh: Reuters

Phút 90'+6, thủ môn Nyland bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Na Uy sau cú sút phạt hàng rào đầy kĩ thuật của Amad Diallo, qua đó giúp đại diện Bắc Âu giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 với thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Bờ Biển Ngà trên sân Dallas.

13:01

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà (5-3-2): Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Pepe, Toure

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

13:02
13:07

Bờ Biển Ngà nằm ở bảng đấu tương đối khó khăn với hai cái tên Ecuador và Đức, những đối thủ được đánh giá sẽ chiếm được hai vị trí dẫn đầu BXH cùng tấm vé vào vòng tiếp theo. Chính vì thế, mục tiêu mà Bờ Biển Ngà đặt ra chỉ là cố gắng thi đấu thật tốt nhằm có được điểm số cao nhất để cạnh tranh vị trí thứ 3 có thành tích tốt.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những dự đoán ban đầu. Bờ Biển Ngà đã duy trì được đà hưng phấn từ sau giai đoạn giao hữu thành công. Họ mở màn chiến dịch vòng bảng bằng chiến thắng tối thiểu trước Ecuador, một trận đấu mà họ thể hiện sự tổ chức và vững chắc trong phòng ngự cũng như hiệu quả tấn công. Mặc dù để thua Đức ở lượt trận tiếp theo, nhưng "Bầy voi" đã bùng nổ đúng lúc bằng việc đánh bại Curacao ở lượt trận cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp tại World Cup.

Bên phần sân đối diện, Na Uy là một trong những hiện tượng kể từ đầu giải. Hai chiến thắng trước Iraq và Senegal cho thấy đội bóng của HLV Stale Solbakken không còn là tập thể chỉ biết trông chờ vào Erling Haaland. Họ chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công.

Sau khi dễ dàng giành vé vào vòng 1/16 trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, HLV Solbakken đã quyết định cất tới 10 trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đại chiến với Pháp nhằm tranh ngôi đầu. Kết quả là Na Uy nhận thất bại thảm hại 1-4 và chấp nhận vị trí nhì bảng. Toan tính của BHL Na Uy là rất dễ hiểu, khi họ giúp các hảo thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến với Bờ Biển Ngà. Khi mà những Erling Haaland, Martin Odegaard sạc đủ pin, Na Uy chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn dành cho Bờ Biển Ngà.

13:09
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13:10
 

 

22:48

Đội hình ra sân:

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan, Sangare, Pepe, Kessie, Oulai, Yan Diomande, Bonny.

Dự bị: Kone, Lafont, Ousmane Diomande, Seri, Singo, Seko Fofana, Adingra, Wahi, Operi, Diakite, Diallo, N’Dicka, Guessand, Toure, Guiagon.

Na Uy: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Haaland, Nusa.

Dự bị: Tangvik, Selvik, Thorsby, Ostigard, Larsen, Aursnes, Bjorkan, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Langas, Falchener, Ryerson.

Trọng tài chính: Jesus Valenzuela (Venezuela).

23:00
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 13
Các CĐV Na Uy tạo nên bầu không khí đầy sôi động trên các khán đài sân Dallas ở bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 14
Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 17
Các cầu thủ Na Uy sớm có mặt ở Dallas (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 19
Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ Bờ Biển Ngà trước giờ G (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
00:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Bờ Biển Ngà ra sân trong trang phục áo cam - quần cam, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Na Uy mặc áo trắng - quần trắng.

00:03

3': Cơ hội !!! Bóng được Pedersen treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy để Haaland thoải mái đánh đầu nhưng bóng trúng hậu vệ Bờ Biển Ngà bật ra ngoài.

00:06
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 22
Na Uy đang tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận trước Bờ Biển Ngà trong những phút đầu tiên (Ảnh: Reuters)
00:21

21': Dứt điểm !!! Konan đột phá dũng mãnh ở biên trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bờ Biển Ngà trước khi xâm nhập vòng cấm, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Na Uy và tung ra cú sút chân phải từ góc hẹp đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Nyland.

00:29

28': Cứu thua trên vạch vôi !!! Diomande tận dụng rất tốt sự thiếu ăn ý giữa các hậu vệ Na Uy để tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Nyland đứng nhìn nhưng Ajer kịp thời phá bóng cứu thua trên vạch vôi.

00:32
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 23
Ảnh: Reuters
00:38

36': Đánh đầu !!! Bóng được Pedersen treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy để Haaland bật cao dứt điểm bằng đầu đưa bóng đập đất trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Yahia Fofana bên phía Bờ Biển Ngà.

00:40

39': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Nusa nhận bóng từ Ødegaard bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy trước khi xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân phải, bóng tạo nên một đừng cong hoàn mỹ găm vào góc xa khung thành thủ môn Yahia Fofana bên phía Bờ Biển Ngà, mở tỷ số cho đại diện đến từ Bắc Âu !!!

00:43

42': Đối mặt !!! Ødegaard treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Na Uy để Sørloth đánh đầu chuyền cho Haaland thoát xuống dứt điểm chân trái cận thành khi trước mặt chỉ còn thủ môn Yahia Fofana nhưng hậu vệ Bờ Biển Ngà kịp lùi về lấy thân chắn bóng.

00:46
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 24
Nusa lập siêu phẩm mở tỷ số cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 25
Nusa ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn mở tỷ số (Ảnh: Reuters)
00:48

45'+2: Nguy hiểm !!! Pépé treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bờ Biển Ngà để Agbadou băng cắt đánh đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Nyland bên phía Na Uy.

00:50

45'+4: Hết hiệp một !!! Bờ Biển Ngà tạm để Na Uy dẫn trước với tỷ số 1-0 sau siêu phẩm của Nusa ở phút 39 trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.

00:51
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 26
Haaland đang tỏ ra khá vô duyên trước khung thành Bờ Biển Ngà ở hiệp đấu đầu tiên (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 27
Ảnh: Reuters
01:05

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

01:13

52': Không được !!! Sangaré tung ra cú volley một chạm chân phải ở trung lộ từ cự ly hơn 30m đưa bóng thẳng lên khán đài sân Dallas, thay vì hướng vào khung thành thủ môn Nyland bên phía Na Uy.

01:13
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 28
Bờ Biển Ngà nỗ lực dồn ép Na Uy ngay khi hiệp hai bắt đầu (Ảnh: Reuters)
01:16

55': Nguy hiểm !!! Nicolas Pépé thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái cận thành nhưng không thể chiến thắng thủ môn Nyland trong thế đối mặt. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Bờ Biển Ngà. 

01:20

60': Dứt điểm từ xa !!! Agbadou tung ra cú sút đầy uy lực từ cự ly hơn 35m nhưng độ chính xác cần thiết vẫn chưa được đảm bảo trong các tình huống dứt điểm của các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

01:20
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 29
Ảnh: Reuters
01:27

67': Cứu thua trên vạch vôi !!! Tình huống phối hợp đá phạt góc ăn ý của các cầu thủ Na Uy và Heggem bật cao đánh đầu khiến thủ môn Yahia Fofana đã đứng nhìn nhưng Amad Diallo đã kịp thời phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho Bờ Biển Ngà.

01:35

74': VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Amad Diallo có màn solo ngoạn mục sau khi đập nhả ăn ý một chạm cùng Nicolas Pépé, đi bóng qua 3 hậu vệ Na Uy trước khi dứt điểm chân trái tung lưới thủ môn Nyland, quân bình tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà !!!

01:39
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 30
Amad Diallo solo ngoạn mục... (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 31
... trước khi quân bình tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà trước Na Uy (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 32
Sao MU ăn mừng cùng các đồng đội Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters)
01:47

86': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Berg xâm nhập vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Na Uy trước khi căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm cho Haaland thoải mái chạm bóng, dù bị một chút giật mình, nhưng khoảng cách cận thành vẫn giúp tiền đạo số 9 nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà !!!

01:51

90': Cơ hội !!! Haaland tì đè hậu vệ Bờ Biển Ngà trước khi xoay người dứt điểm chân trái trong vòng cấm nhưng bóng không đi như ý của tiền đạo số 9 khi có sự can thiệp thiếu ăn ý của người đồng đội Berge.

01:54
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 33
Haaland tỏa sáng đúng lúc với bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 34
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 35
Haaland ăn mừng cùng các đồng đội (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 36
Ảnh: Reuters
01:56

90'+6: Cứu thua xuất thần !!! Amad Diallo thực hiện pha sút phạt hàng rào hiểm hóc đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành Na Uy nhưng thủ môn Nyland đã bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua.

01:59

90'+8: HẾT GIỜ !!! Bờ Biển Ngà nhận thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau màn rượt đuổi kịch tính trên sân Dallas ở bang Texas, Mỹ.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Na Uy đã ghi tên mình vào vòng 16 đội hết sức xứng đáng.

Kết quả Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Để có mặt ở vòng đấu này, Bờ Biển Ngà có được ngôi nhì bảng E. Họ giành 2 trận thắng (1-0 trước Ecuador, 2-0 trước Curacao) và để thua 1-2 trước ĐT Đức. 

Trong khi đó, Na Uy có mặt ở vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng I. Đại diện Bắc Âu giành chiến thắng 4-1 trước Iraq, 3-2 trước Senegal và thua Pháp 1-4. 

Với tình hình nhân sự và phong độ của đôi bên, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. HLV Ståle Solbakken đã chủ động để đội hình dự bị ra thi đấu với ĐT Pháp ở trận cuối vòng bảng. Do đó, những trụ cột như Haaland, Odegaard có đến hơn 1 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn trước trận đấu này. 

ket qua world cup 2026 hom nay 1-7 haaland che mo diallo, na uy ha bo bien nga hinh anh 37

Trong bối cảnh Haaland ở trạng thái sung sức nhất, ĐT Na Uy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đội bóng Bắc Âu chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công. 

Tiền đạo đẳng cấp như Haaland với sự hỗ trợ của chân chuyền thượng thặng như Odegaard hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn lớn cho hàng thủ vốn không phải lúc nào cũng duy trì được sự tập trung cao nhất của  Bờ Biển Ngà. 

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà vẫn phải căng sức đối đầu với Curacao ở lượt cuối vòng bảng mới có thể chính thức giành vé đi tiếp nên những trụ cột của đội bóng châu Phi có thời gian nghỉ ít hơn nhiều đồng nghiệp bên phía Na Uy. 

Những cầu thủ bắt đầu lớn tuổi như Nicolas Pepe hay Franck Kessié, Seko Fofana hoàn toàn có thể sẽ không duy trì được trạng thái sung mãn nhất trong suốt cả trận, nhất là khi màn so tài này diễn ra lúc 12h trưa (giờ địa phương) với cái nắng khủng khiếp của vùng Texas. 

Trước khi bước vào trận đấu này, cả đôi bên đều chưa từng thắng một trận knock-out nào trong lịch sử World Cup. Trong khi ĐT Na Uy từng thất bại ở vòng 16 đội World Cup 1998 thì đây mới là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà được hưởng bầu không khí của một trận đấu loại trực tiếp của World Cup. Do đó, sẽ có một trong hai đội tạo nên dấu ấn lịch sử sau khi trận đấu này kết thúc. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
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