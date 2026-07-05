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Link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Chủ Nhật, 11:00, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy lúc 03h00 ngày 6/7 thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.

Link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên VTV Go, VTV3

Cuộc đụng độ giữa Brazil vs Na Uy sẽ diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng ngày 6/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khán giả cả nước. Người hâm mộ có thể truy cập các đường link dưới đây để xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên VTV Go.

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Brazil vs Na Uy, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep brazil vs na uy world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 1
Trận đấu giữa Brazil vs Na Uy  diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng ngày 6/7.

Nhận định Brazil vs Na Uy

Brazil bước vào trận đấu này với vị thế của một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Brazil không chỉ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng mà còn có sự già dặn về chiến thuật trong các trận cầu lớn.

Điểm mạnh lớn nhất của Brazil vẫn nằm ở hàng công đầy biến hóa. Ngay cả khi thiếu vắng một số trụ cột, Selecao vẫn tạo ra lượng cơ hội đáng kể, thể hiện qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng thuộc nhóm cao nhất giải đấu.

Vinícius Júnior tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công với tốc độ và khả năng tạo đột biến. Ngôi sao của Real Madrid có thể tạo ra khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc, đặc biệt khi đối đầu với hàng thủ chưa thực sự chắc chắn của Na Uy.

link xem truc tiep brazil vs na uy world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Không chỉ mạnh ở cá nhân, Brazil còn cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu. Họ có thể kiểm soát bóng, chơi áp đặt hoặc chuyển trạng thái nhanh tùy theo diễn biến, điều khiến đối thủ rất khó bắt bài.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy đang tận hưởng kỳ World Cup đáng nhớ sau gần ba thập kỷ chờ đợi. Việc giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận đã qua cho thấy họ không đến giải đấu chỉ để “học hỏi”.

Erling Haaland chính là tâm điểm trong hành trình ấn tượng đó. Với 5 bàn thắng, tiền đạo này đang nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn và luôn là mối đe dọa thường trực với mọi hàng thủ.

Không chỉ phụ thuộc vào Haaland, Na Uy còn sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng. Lối chơi trực diện, tốc độ và sẵn sàng tận dụng sai lầm đối phương giúp họ trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

link xem truc tiep brazil vs na uy world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Na Uy lại nằm ở hàng phòng ngự. Họ chưa giữ sạch lưới trận nào tại giải, đồng thời thường xuyên để lộ khoảng trống trước những đội bóng có khả năng tấn công tốt.

Một chi tiết thú vị là Na Uy chưa từng thua Brazil trong lịch sử đối đầu. Dù vậy, những dữ liệu trong quá khứ khó có thể phản ánh chính xác cục diện hiện tại, khi hai đội đã thay đổi rất nhiều.

Dự đoán Brazil vs Na Uy

Trận đấu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những khoảnh khắc cá nhân. Nếu Haaland tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn, Na Uy hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, Brazil vẫn nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Nếu chơi đúng phong độ, đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ giành quyền vào tứ kết, nhưng chắc chắn sẽ phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng trước Na Uy.

Dự đoán kết quả trận Brazil vs Na Uy vòng 16 đội World Cup 2026

Brazil thắng
79% (44 bình chọn)
Na Uy thắng
21% (12 bình chọn)
Tổng bình chọn: 56
Quách Khiêm/VOV.VN
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