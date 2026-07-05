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Mbappe nâng tầm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Chủ Nhật, 09:30, 05/07/2026
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VOV.VN - Mbappe nâng tầm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup sau khi giúp ĐT Pháp đánh bại Paraguay với tỉ số tối thiểu để giành vé vào vòng tứ kết.

Rạng sáng 5/7, Pháp có trận đấu gặp rất nhiều khó khăn trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy vậy, bản lĩnh của Les Bleus vẫn được thể hiện và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Mbappe.

Bàn thắng ở phút 70 giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 7, cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

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Mbappe ghi bàn giúp Pháp giành chiến thắng trước Paraguay. (Ảnh: AP)

Không chỉ tỏa sáng ở trận đấu với Paraguau, Mbappe còn tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi World Cup. Với 19 bàn thắng sau 3 kỳ tham dự, Mbappe hiện đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại, chỉ kém Messi đúng 1 pha lập công.

Đáng chú ý, Mbappe thiết lập cột mốc chưa từng có khi ghi ít nhất 3 bàn ở vòng knock-out trong 3 kỳ World Cup liên tiếp. Tổng cộng, chân sút của ĐT Pháp đã có 11 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp, vượt xa các huyền thoại như Ronaldo Nazario hay Leonidas (8 bàn).

Hiệu suất ghi bàn của Mbappe cũng gây ấn tượng mạnh khi đạt trung bình 1 bàn mỗi trận tại World Cup. Thành tích này vượt trội so với nhiều danh thủ như Miroslav Klose hay chính Lionel Messi (0,67 bàn/1 trận).

Bên cạnh Mbappe, HLV Didier Deschamps cũng tạo dấu ấn lớn trên băng ghế huấn luyện. Trận thắng Paraguay là lần thứ 24 ông dẫn dắt ĐT Pháp tại World Cup và chỉ cần thêm một trận nữa để cân bằng kỷ lục của Helmut Schon.

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Didier Deschamps sắp trở thành HLV dẫn dắt nhiều trận nhất lịch sử World Cup. (Ảnh: Reuters)

Nếu đánh bại Morocco ở tứ kết, Deschamps sẽ trở thành HLV có số trận cầm quân nhiều nhất lịch sử World Cup. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi khi Pháp đang duy trì phong độ ấn tượng với 5 trận toàn thắng từ đầu giải.

Chiến thắng trước Paraguay cũng giúp Les Bleus kéo dài chuỗi bất bại ở vòng 16 đội tại World Cup kể từ năm 1934. Dù lần đầu ghi dưới 3 bàn ở giải năm nay, Pháp vẫn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Phía trước, Morocco sẽ là thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Deschamps. Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco diễn ra vào lúc 03h00 ngày 10/7 trên sân vận động Boston, Mỹ.

Quách Khiêm/VOV.VN
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