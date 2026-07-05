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Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi gọi, Mbappe trả lời

Chủ Nhật, 07:56, 05/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Kylian Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận Pháp 1-0 Paraguay và tạm thời vượt trên Lionel Messi trên đường đua danh hiệu cá nhân.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 messi goi, mbappe tra loi hinh anh 1
Mbappe ghi bàn giúp Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội và tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Lionel Messi ghi bàn trong trận Argentina thắng Cape Verde 3-2 ở vòng 32 đội và vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026, Kylian Mbappe đã lập công giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội.

Hiện tại, Kylian Mbappe và Lionel Messi đang cùng có 7 bàn thắng tại World Cup 2026. Tuy nhiên, FIFA xếp Kylian Mbappe đứng đầu do ngôi sao người Pháp đã có 2 pha kiến tạo còn Lionel Messi chưa có pha kiến tạo nào tại giải năm nay.

Theo trang chủ FIFA, khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thứ hạng trên đường đua Vua phá lưới dựa vào số pha kiến tạo, sau đó là tổng thời gian thi đấu.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 messi goi, mbappe tra loi hinh anh 2
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 tính đến sáng 5/7. (Ảnh: FIFA)

Xếp sau Kylian Mbappe và Lionel Messi trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 lần lượt là Erling Haaland (5 bàn cho Na Uy), Harry Kane (5 bàn cho Anh), Ousmane Dembele (4 bàn cho Pháp), Mikel Oyarzabal (4 bàn cho Tây Ban Nha), Vinicius (4 bàn cho Brazil), Ismaila Sarr (4 bàn cho Senegal), Deniz Undav (3 bàn cho Đức) và Johan Manzambi (3 bàn cho Thụy Sĩ).

Bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Paraguay cũng giúp Kylian Mbappe có tổng cộng 19 pha lập công tại đấu trường World Cup và chỉ kém 1 bàn so với kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup mà Lionel Messi đang nắm giữ.

Tại vòng 16 đội World Cup 2026, Argentina sẽ gặp Ai Cập lúc 23h ngày 7/7. Đây sẽ là cơ hội để Lionel Messi nâng cao kỷ lục và đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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