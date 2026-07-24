Link xem trực tiếp Campuchia vs Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/7

Link xem trực tiếp ĐT Campuchia vs ĐT Singapore

Màn so tài nảy lửa tại vòng bảng giữa hai đội tuyển Campuchia vs Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 24/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

Trận đấu giữa Campuchia vs Singapore dự kiến diễn ra đầy kịch tính.

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Nhận định Campuchia vs Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026

Trận đấu giữa hai đội tuyển Campuchia và Singapore sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành tấm vé vào bán kết bảng A tại ASEAN Cup 2026, nơi có sự hiện diện của ĐT Việt Nam. ĐT Campuchia đang muốn phá dớp tròn 10 năm chưa giành chiến thắng khi gặp ĐT Singapore.

Lần gần nhất ĐT Campuchia vượt qua ĐT Singapore diễn ra trong trận giao hữu vào tháng 7/2016. ĐT Campuchia giành chiến thắng 2-1 khi thi đấu trên sân nhà. Sau trận đấu ấy, ĐT Campuchia có thêm ba lần gặp ĐT Singapore nhưng đều thua với tỉ số sít sao.

Gần đây, ĐT Campuchia đang có sự tiến bộ nên được kỳ vọng sẽ tạo nên màn so tài kịch tính với ĐT Singapore. Trong hai trận giao hữu gần nhất, ĐT Campuchia giành thành tích toàn thắng khi gặp Bhutan và Hong Kong (Trung Quốc).

Dù vậy, ĐT Singapore vẫn được đánh giá có phần nhỉnh hơn. Trong bảng xếp hạng FIFA, ĐT Singapore đang xếp ở vị trí 148, còn ĐT Campuchia xếp ở vị trí 175. Điều đó khiến màn so tài này được đánh giá sẽ rất hấp dẫn khi ĐT Singapore có thành tích đối đầu tốt hơn, trong khi ĐT Campuchia đang tiến bộ với điểm tựa được thi đấu trên sân nhà.