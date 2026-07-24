Các tuyển thủ Việt Nam có hành động ý nghĩa trước trận mở màn ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với trận mở màn gặp ĐT Timor Leste trên sân khách. Trước thềm trận ra quân, các tuyển thủ đã có hành động ý nghĩa nhằm chia sẻ với đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đình Bắc thể hiện tấm lòng sẻ chia với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ (Ảnh: FBVN)

Trên trang cá nhân, Quang Hải chia sẻ về việc quyên góp nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào tỉnh Lai Châu chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Quang Hải chia sẻ: “Theo lời kêu gọi của Chính Phủ, vợ chồng em Hải Huyền xin được sẻ chia cùng đồng bào tỉnh Lai Châu đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, để khắc phục sau thiên tai. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an”.

Hành động của Quang Hải được đánh giá đầy ý nghĩa khi vừa tập trung cùng đội tuyển bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, vừa thể hiện tấm lòng hỗ trợ sẻ chia với đồng bào.

Đồng đội của Quang Hải trong mào áo CLB CAHN cũng như ĐT Việt Nam là Đình Bắc cũng có hành động ý nghĩa. Đình Bắc chia sẻ việc quyên góp hỗ trợ đồng bào khắc phục ảnh hưởng của bão lũ, sớm ổn định cuộc sống. Dù đang trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, dàn tuyển thủ Việt Nam đều bày tỏ sự sẻ chia với những khó khăn, mất mát của đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Timor Leste vs Việt Nam sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 24/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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