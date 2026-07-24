Lịch thi đấu chung kết U21 Quốc gia 2026: SLNA đại chiến Thể Công Viettel

Theo lịch thi đấu chung kết U21 Quốc gia 2026, trận chung kết U21 SLNA vs U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 25/7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Đây là màn so tài giữa hai đội bóng thi đấu ổn định nhất giải, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho ngôi vô địch.

Để góp mặt ở trận đấu cuối cùng, U21 SLNA đã trải qua màn bán kết đầy kịch tính trước U21 Hà Nội. Đại diện xứ Nghệ vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Trần Quốc Hòa ở phút 28, nhưng Nguyễn Anh Tiệp đã gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền trước khi hiệp một khép lại.

Kết quả và lịch thi đấu chung kết U21 Quốc gia 2026.

Hai đội tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, U21 SLNA bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó thắng chung cuộc để giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể Công Viettel tiếp tục cho thấy sức mạnh khi đánh bại HAGL với tỷ số 2-0. Chiến thắng thuyết phục giúp đội bóng áo lính trở thành đối thủ của U21 SLNA trong trận tranh cúp.

Với kết quả này, U21 Hà Nội và HAGL cùng nhận huy chương đồng. Mọi sự chú ý lúc này sẽ hướng về trận chung kết diễn ra vào chiều 25/7, nơi U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel sẽ cạnh tranh danh hiệu cao nhất của bóng đá trẻ Việt Nam năm 2026.

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