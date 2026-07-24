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Đà Nẵng chia tay cựu tuyển thủ U22 Việt Nam

Thứ Sáu, 12:01, 24/07/2026
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VOV.VN - CLB Đà Nẵng chính thức chia tay Phan Văn Biểu sau 9 năm gắn bó khi vị trí thủ môn đang có sự cạnh tranh của những cái tên giàu chất lượng.

Chuyển nhượng V League được người hâm mộ chú ý khi Đà Nẵng chính thức chia tay thủ thành Phan Văn Biểu sau 9 năm gắn bó. Trưởng thành từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Phan Văn Biểu gia nhập Đà Nẵng từ năm 2018 và từng cùng U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á.

Da nang chia tay cuu tuyen thu u22 viet nam hinh anh 1
Ảnh: CLB Đà Nẵng

Phan Văn Biểu được đánh giá cao ở khả năng phản xạ, phán đoán tình huống nhưng chiều cao không quá tốt là một hạn chế với thủ thành này. Cao 1m75, Phan Văn Biểu gặp đôi chút khó khăn trong những tình huống không chiến.

CLB Đà Nẵng đã gửi lời chia tay sau 9 năm gắn bó: “Cảm ơn thủ môn Phan Văn Biểu vì tất cả những cống hiến, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu trong màu áo Đà Nẵng. Chúc Biểu sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, gặt hái nhiều thành công và có những chặng đường mới thật rực rỡ”.

Đà Nẵng hiện đang có những sự lựa chọn chất lượng trong khung gỗ với những cựu thủ thành U23 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng có màn thể hiện tốt trong mùa giải vừa qua, bên cạnh đó là tân binh Đỗ Sỹ Huy.

Đỗ Sỹ Huy thi đấu cho đội tuyển U20 Việt Nam, cũng như khoác áo CAHN và gần nhất là PVF-CAND. Đây là bản hợp đồng được đánh giá giúp cho Đà Nẵng có nhiều sự lựa chọn hơn trong khung gỗ.

PV/VOV.VN
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