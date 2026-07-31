English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore bảng A của ASEAN Cup 2026

Thứ Sáu, 06:00, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore bảng A của ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h hôm nay 31/7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore thuộc khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A của ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h hôm nay 31/7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Dù đây là lượt trận thứ ba nhưng với ĐT Việt Nam, đây mới là trận thứ hai tại giải (thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ở lượt trận trước).

nhan dinh Dt viet nam vs Dt singapore bang a cua asean cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: TH. 

Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Bước vào giải đấu với tư cách ĐKVĐ, chúng tôi không lấy đó làm áp lực mà coi đây là động lực. Mỗi trận là một trận chung kết. Đặc biệt khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ tập trung để giành kết quả tốt trong trận đấu này.

Chúng tôi có lợi thế 1 tuần nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào trận gặp ĐT Singapore. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt và giành kết quả thuận lợi ở trận gặp ĐT Singapore. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán cho trận đấu tiếp theo gặp ĐT Indonesia cũng như làm sao để các cầu thủ hồi phục tốt nhất".

nhan dinh Dt viet nam vs Dt singapore bang a cua asean cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: Như Đạt. 

Trong khi đó, nhà cầm quân Gavin Lee của ĐT Singapore nói: "Tôi sẽ không thay đổi cách tư duy cũng như cách tiếp cận trận đấu. ĐT Singapore luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và hướng tới 3 điểm. ĐT Singapore đã có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, chúng tôi có thể giành chiến thắng.

ĐT Việt Nam có những cầu thủ tấn công hay như Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên. Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT Việt Nam không nằm ở một vài vị trí. Họ có một tập thể chất lượng, một HLV chất lượng. Vì thế, chúng tôi phải tập trung đối phó với toàn đội chứ không chỉ với một vài cầu thủ".

Về đối thủ Singapore ở trận này, ĐT Việt Nam sẽ cần đặc biệt lưu tâm đến bộ đôi cầu thủ nhập tịch của ĐT Singapore là Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) và Song Ui Young (gốc Hàn Quốc).

Kyoga Nakamura sinh năm 1996, anh hiện đang khoác áo CLB Lion City Sailors ở Singapore. Nakamura đến chơi bóng ở Singapore từ tháng 1/2019 và hoàn tất thủ tục nhập tịch năm 2024.

nhan dinh Dt viet nam vs Dt singapore bang a cua asean cup 2026 hinh anh 3
Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) và Song Ui Young (gốc Hàn Quốc) là những nhân tố nổi bật của ĐT Singapore. (Ảnh: FAS). 

Trong sự nghiệp của mình, Nakamura từng khoác áo U17, U18 Nhật Bản. Đáng chú ý, anh từng tham dự U17 World Cup 2013 với ĐT U17 Nhật Bản. Ở giải đấu này, Nakamura và các đồng đội vào đến vòng 1/8, còn bản thân cầu thủ cao 1m65 có 3 lần ra sân với 177 phút thi đấu.

Trong khi đó, Song Ui Young gốc Hàn Quốc, đến thi đấu ở Singapore từ năm 2011 và đã lên khoác áo ĐT Singapore từ kỳ ASEAN Cup 2020 được tổ chức năm 2021.

Thực tế, ĐT Việt Nam đã đối đầu với cả 2 cầu thủ này ở các kỳ ASEAN Cup trước đây. Năm 2022, Song Ui Young góp mặt trong trận đấu ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Nakamura góp ở vòng bán kết, nơi ĐT Singapore gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, Chính Nakamura đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu lượt về ở sân Việt Trì.

Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đối đầu với cả 2 cầu thủ trên trong cùng một trận đấu. Đó sẽ là thử thách với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam ở màn so tài tối nay.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore bảng A của ASEAN Cup 2026, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026
ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

Tiền đạo Singapore bật cười trước kịch bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam
Tiền đạo Singapore bật cười trước kịch bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Ilhan Fandi bật cười trước kịch bản ghi bàn trên sân Mỹ Đình và trở thành người đầu tiên trong gia đình Fandi lập công cho ĐT Singapore trước ĐT Việt Nam.

Tiền đạo Singapore bật cười trước kịch bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

Tiền đạo Singapore bật cười trước kịch bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền đạo Ilhan Fandi bật cười trước kịch bản ghi bàn trên sân Mỹ Đình và trở thành người đầu tiên trong gia đình Fandi lập công cho ĐT Singapore trước ĐT Việt Nam.

ĐT Singapore quyết chấm dứt 28 năm không biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam
ĐT Singapore quyết chấm dứt 28 năm không biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Gavin Lee khẳng định ĐT Singapore sẽ không tìm kiếm một trận hoà mà quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trước ĐT Việt Nam kể từ năm 1998.

ĐT Singapore quyết chấm dứt 28 năm không biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam

ĐT Singapore quyết chấm dứt 28 năm không biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Gavin Lee khẳng định ĐT Singapore sẽ không tìm kiếm một trận hoà mà quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trước ĐT Việt Nam kể từ năm 1998.

HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Singapore?
HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Singapore?

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm hướng tới mục tiêu chiến thắng trong cuộc tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Singapore?

HLV Kim Sang Sik nói gì trước trận ĐT Việt Nam đấu ĐT Singapore?

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và quyết tâm hướng tới mục tiêu chiến thắng trong cuộc tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?
Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là cầu thủ duy nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 từng ghi bàn vào lưới ĐT Singapore.

Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

Đội hình ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 có ai từng ghi bàn trước ĐT Singapore?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là cầu thủ duy nhất trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 từng ghi bàn vào lưới ĐT Singapore.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế