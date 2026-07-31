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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam gặp Singapore

Thứ Sáu, 07:00, 31/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam gặp Singapore ở lượt trận thứ ba của vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7, ĐT Việt Nam gặp Singapore ở bảng A của ASEAN Cup 2026. Màn so tài này diễn ra lúc 20h trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

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Ảnh: TH. 

Dù đây là lượt trận thứ ba nhưng với ĐT Việt Nam, đây mới là trận thứ hai tại giải (thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ở lượt trận trước).

Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (U11) diễn ra ở Đắk Lắk sẽ diễn ra vòng 16 đội với 8 cặp đấu: Hà Nội vs Tuyên Quang (8h), SLNA vs Thuận An (9h), HYS Hà Nội vs Đức Nhuận TP.HCM (10h), HAGL vs Hưng Yên (11h), Bắc Ninh vs Hải Phòng FC (14h), Hà Nội FC vs Thanh Hóa (15h), PVF-CAND vs Trường Tươi Đồng Nai (16h), Hải Phòng vs Hà Tĩnh (17h).

PV/VOV.VN
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