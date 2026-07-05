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Link xem trực tiếp Mexico vs Anh World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Chủ Nhật, 14:00, 05/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Mexico vs Anh lúc 07h00 ngày 6/7 thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.

Link xem trực tiếp Mexico vs Anh trên VTV Go, VTV3

Trận đấu giữa Mexico vs Anh sẽ diễn ra vào lúc 07h00 rạng sáng 6/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khán giả cả nước. Người hâm mộ có thể truy cập các đường link dưới đây để xem trực tiếp Brazil vs Na Uy trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Mexico vs Anh trên VTV Go.

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Mexico vs Anh, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep mexico vs anh world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 1
Mexico vs Anh so tài ở trân đấu diễn ra lúc 07h00 rạng sáng 6/7.

Nhận định Mexico vs Anh

Mexico bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn sau chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu giải khi toàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Chiến thắng thuyết phục trước Ecuador ở vòng trước không chỉ giúp đội đồng chủ nhà khẳng định sức mạnh, mà còn cho thấy đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với những ứng viên hàng đầu.

Sân Azteca tiếp tục là điểm tựa quan trọng, không chỉ bởi yếu tố tinh thần mà còn đến từ điều kiện thi đấu khắc nghiệt ở độ cao 2.200 mét so với mực nước biển. Trong bối cảnh đó, Mexico - đội đã quen với môi trường này - có lợi thế rõ rệt về thể lực và khả năng duy trì nhịp độ trận đấu.

link xem truc tiep mexico vs anh world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, sự gắn kết trong lối chơi và tính tổ chức cao giúp Mexico trở thành tập thể khó bị đánh bại. Họ không sở hữu quá nhiều ngôi sao nổi bật như đối thủ, nhưng lại có sự cân bằng giữa các tuyến và khả năng tận dụng cơ hội rất hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, ĐT Anh bước vào trận đấu với không ít thách thức, đặc biệt là việc không có nhiều thời gian làm quen với điều kiện thi đấu tại Mexico. Độ cao và không khí loãng tại Azteca có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực, buộc HLV Thomas Tuchel phải tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật.

Dù vậy, Tam Sư vẫn sở hữu những cá nhân có khả năng tạo đột biến, trong đó Harry Kane và Jude Bellingham là hai cái tên nổi bật nhất. Kane tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn sắc bén, trong khi Bellingham đóng vai trò nhạc trưởng, giúp đội bóng duy trì sự sáng tạo ở tuyến giữa.

link xem truc tiep mexico vs anh world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Về mặt chiến thuật, Tuchel nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, giảm cường độ pressing và ưu tiên kiểm soát không gian hơn là dâng cao tấn công liên tục. Một thế trận chặt chẽ, thậm chí có phần thực dụng, có thể là chìa khóa để Anh hạn chế sức ép từ Mexico.

Dự đoán Mexico vs Anh

Nếu Mexico tận dụng tốt lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, nhưng nếu Anh giữ được sự tỉnh táo và khai thác tốt cơ hội, Tam Sư vẫn có nhiều khả năng giành vé đi tiếp.

Trong một trận cầu mà yếu tố thể lực và chiến thuật đóng vai trò quyết định, khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao có thể sẽ định đoạt kết cục. Và như thường lệ, người hâm mộ có lý do để chờ đợi liệu Harry Kane có tiếp tục trở thành “người hùng” đưa Anh tiến sâu tại World Cup 2026 hay không.

Dự đoán kết quả trận Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026

Mexico thắng
54% (26 bình chọn)
Anh thắng
46% (22 bình chọn)
Tổng bình chọn: 48
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