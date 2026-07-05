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Nhận định Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026: Harry Kane lại “cứu” Tam sư?

Chủ Nhật, 10:00, 05/07/2026
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VOV.VN - Thông tin và nhận định Mexico vs Anh thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 07h00 ngày 6/7 trên sân vận động Azteca tại Mexico.

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Thông tin và nhận định Mexico vs Anh thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026.

Màn thư hùng giữa Mexico vs Anh tại vòng 16 đội World Cup 2026 hứa hẹn là một trong những trận đấu khó lường nhất giai đoạn vòng knock-out. Khi một bên là đội chủ nhà đang thăng hoa cực đại, còn đối diên là một Tam sư luôn biết cách vượt khó.

Tam sư đối mặt “ngọn Everest” Azteca

ĐT Anh bước vào trận đấu này với tấm vé đi tiếp đầy nhọc nhằn sau màn lội ngược dòng trước CHDC Congo. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là sự chậm chạp trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng tạo áp lực lên đối thủ.

Việc phải chờ đến phút 30 mới tung ra cú sút trúng đích đầu tiên cho thấy Tam sư vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất. Dù vậy, điểm tựa lớn nhất của ĐT Anh vẫn là Harry Kane, người tiếp tục sắm vai người hùng với cú đúp quyết định để giữ lại hy vọng tiến sâu.

Phong độ của Harry Kane không chỉ giúp Anh vượt qua khó khăn, mà còn đưa tiền đạo 32 tuổi vào cuộc đua Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng. Trong bối cảnh lối chơi chung chưa thật sự trơn tru, khả năng tỏa sáng cá nhân của thủ quân ĐT Anh sẽ tiếp tục được kỳ vọng.

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Harry Kane vẫn gánh vác trọng trách lớn ở khâu ghi bàn cho ĐT Anh. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác khi ĐT Anh phải thi đấu tại sân Azteca ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Điều kiện thi đấu khắc nghiệt này không chỉ ảnh hưởng đến thể lực, mà còn khiến nhịp độ trận đấu trở nên khó kiểm soát với những đội bóng không quen.

Chính HLV Tuchel cũng thừa nhận đây là bất lợi lớn cho ĐT Anh, đặc biệt khi họ không có nhiều thời gian thích nghi. Những quãng nghỉ uống nước có thể trở thành “cứu cánh”, nhưng đồng thời cũng làm gián đoạn nhịp chơi vốn chưa ổn định của đội bóng này.

Ngoài ra, vấn đề lực lượng cũng phần nào ảnh hưởng đến cách vận hành chiến thuật của ĐT Anh. Declan Rice chưa đạt thể trạng tốt nhất, trong khi Reece James nhiều khả năng vắng mặt khiến hành lang cánh phải trở nên mong manh.

Trong bối cảnh đó, những phương án từ băng ghế dự bị như Anthony Gordon có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Khả năng tạo đột biến khi vào sân từ hiệp hai của các cầu thủ dự bị chính là điểm sáng hiếm hoi của Anh tại World Cup năm này.

Mexico phát huy lợi thế sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Mexico đang thể hiện hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đối thủ khi duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Đội đồng chủ nhà không chỉ toàn thắng từ đầu giải mà còn chưa để thủng lưới bàn nào.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của El Tri. Họ không cần chơi quá bùng nổ, nhưng vẫn biết cách kiểm soát trận đấu và tung ra những đòn kết liễu đúng thời điểm.

Julian Quinones đang nổi lên như nhân tố quan trọng nhất trên hàng công với khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Sự ăn ý giữa anh và Raul Jimenez giúp Mexico luôn duy trì được sự sắc bén trong những pha tấn công quyết định.

Không chỉ sở hữu phong độ ấn tượng, Mexico còn có lợi thế cực lớn từ sân nhà Azteca. Đây là nơi họ chưa từng thất bại tại World Cup và đang duy trì chuỗi bất bại kéo dài hơn một thập kỷ trên mọi đấu trường.

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Mexico đang có phong độ ấn tượng khi được thi đấu trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Yếu tố sân bãi và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả biến Azteca thành “pháo đài” thực sự. Ngay cả những đội bóng lớn cũng thường gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu tại đây, và ĐT Anh chắc chắn không phải ngoại lệ.

Một điểm đáng chú ý khác là chiều sâu đội hình của Mexico đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Sự xuất hiện của những tài năng trẻ như Gilberto Mora mang đến nguồn năng lượng mới, trong khi các trụ cột vẫn duy trì sự ổn định cần thiết.

Dù vậy, Mexico cũng không thể chủ quan khi đối đầu với ĐT Anh, đội bóng đã thắng họ trong cả 4 lần gặp gần nhất. Kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn cùng khả năng tận dụng cơ hội của Tam sư là điều mà El Tri phải đặc biệt cảnh giác.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Trận đấu giữa Mexico vs Anh khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, khi cả hai đội đều hiểu rõ tính chất sống còn của vòng knock-out. Mexico có thể kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Anh lại sở hữu những cá nhân đủ sức tạo khác biệt chỉ trong khoảnh khắc.

Nếu Tam sư tiếp tục nhập cuộc chậm chạp như trận gặp CHDC Congo, họ hoàn toàn có thể phải trả giá trước một Mexico đang đạt phong độ cao. Ngược lại, nếu giữ được sự tỉnh táo và kéo trận đấu vào giai đoạn cuối, Anh vẫn có cơ hội lật ngược tình thế.

Trong một thế trận cân bằng và giàu toan tính, kịch bản quen thuộc hoàn toàn có thể lặp lại khi Harry Kane lại lên tiếng đúng lúc để cứu ĐT Anh. Nhưng lần này, trước Mexico tại Azteca, thử thách sẽ lớn hơn rất nhiều và không dễ để Tam sư thoát hiểm một cách dễ dàng.

Dự đoán kết quả trận Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026

Mexico thắng
45% (9 bình chọn)
Anh thắng
55% (11 bình chọn)
Tổng bình chọn: 20
 
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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada trong trận đấu thuộc vòng 16 đội mà những chú sư tử Atlas chơi thực dụng đến tàn nhẫn trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ, qua đó giành tấm vé đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Quách Khiêm/VOV.VN
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