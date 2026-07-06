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Link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Thứ Hai, 15:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ lúc 7h00 ngày 7/7 thuộc khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026. Hướng dẫn xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go, VTV3.

Link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ trên VTV Go, VTV3

Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 giữa đội đồng chủ nhà Mỹ và tuyển Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 7/7 trên sân vận động Seattle. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ cả nước.

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Trận đấu giữa Mỹ với Bỉ diễn ra vào lúc 7h ngày 7/7.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Mỹ vs Bỉ mọi lúc mọi nơi trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ vòng 16 đội World Cup 2026.

Nhận định Mỹ vs Bỉ vòng 16 đội World Cup 2026

Thầy trò HLV Mauricio Pochettino đang thể hiện phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Tuyển Mỹ thiết lập kỷ lục trở thành đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận đấu liên tiếp tại World Cup. Vũ khí bóng chết cũng được "chú Sam" tận dụng triệt để với 4 pha lập công từ các tình huống cố định.

Phía đối diện, tuyển Bỉ vừa trải qua một trận đấu vắt kiệt thể lực và cảm xúc trước Senegal. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, "Quỷ đỏ" tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển dù bị dẫn trước hai bàn.

Thống kê đối đầu đang hoàn toàn chống lại đội chủ nhà. Tuyển Mỹ nhận thất bại trong cả 6 lần chạm trán Bỉ gần nhất, để thủng lưới trung bình 2,5 bàn mỗi trận. Ở cuộc đụng độ gần nhất trong trận giao hữu hồi tháng 3, Bỉ từng đè bẹp Mỹ với tỷ số đậm đà 5-2 ngay trên sân khách. Dù sở hữu lợi thế sân nhà tại Seattle, Pulisic cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực vượt bậc nếu muốn đánh bại một tuyển Bỉ dạn dày kinh nghiệm để đoạt vé vào tứ kết.

PV/VOV.VN
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