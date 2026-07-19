Lionel Messi viết tâm thư xúc động trước trận chung kết World Cup 2026

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, Lionel Messi đã gửi thông điệp đầy cảm xúc tới toàn đội Argentina. Trên trang Instagram cá nhân, đội trưởng Argentina nhìn lại hành trình dài và nhấn mạnh giá trị của sự gắn kết tập thể.

Lionel Messi đang tận hưởng kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh. (Ảnh: Reuters)

“Điều đẹp nhất trong tất cả những năm qua không chỉ là danh hiệu, mà là cả hành trình,” Messi chia sẻ. El Pulga nhắc tới những khoảnh khắc cùng nhau thi đấu, vượt khó và tận hưởng từng chặng đường đáng nhớ.

Thông điệp của siêu sao 39 tuổi cũng là lời tri ân gửi tới đồng đội, ban huấn luyện và những người thầm lặng phía sau đội bóng. “Cảm ơn từng đồng đội của tôi, ban huấn luyện và tất cả những con người tuyệt vời làm việc mỗi ngày để giữ đội tuyển này như một gia đình,” Messi viết.

Không chỉ truyền cảm hứng, Messi còn giúp toàn đội giảm bớt áp lực trước trận đấu quan trọng nhất giải. Messi khẳng định dù kết quả ra sao, Argentina đã tạo nên một hành trình đáng tự hào và không thể bị xóa nhòa.

“Dù kết quả có ra sao, tập thể này đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên,” Messi nhấn mạnh. El Pulga khép lại thông điệp bằng lời kêu gọi quen thuộc: “Vamos, Argentina” – “Tiến lên, Argentina”.

Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Ở trận chung kết World Cup 2026, Argentina sẽ đối mặt với thử thách cực lớn mang tên Tây Ban Nha. La Roja đang thể hiện phong độ ấn tượng khi mới chỉ thủng lưới một bàn và chưa từng bị dẫn trước tại giải.

Dù vậy, Messi cho thấy anh hiểu rõ những khó khăn nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trong một trận chung kết, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, đặc biệt khi Argentina vẫn sở hữu một thiên tài có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc.

Dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vô địch 55% (120 bình chọn) Argentina vô địch 45% (100 bình chọn) Tổng bình chọn: 220

Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina