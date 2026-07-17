So sánh cơ hội vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha và Argentina

Tây Ban Nha và Argentina sẽ tranh chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: 433)

Theo tính toán của Opta, Tây Ban Nha là đội có cơ hội chiến thắng cao hơn so với Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Cụ thể, khả năng Tây Ban Nha lên ngôi vô địch là 56,05% còn khả năng Argentina đăng quang là 43,95%.

Hiện tại, Tây Ban Nha và Argentina đang có thành tích đối đầu rất cân bằng khi mỗi đội có 6 chiến thắng và 2 trận hòa sau 14 lần gặp nhau trong quá khứ. Tuy nhiên, ở cuộc chám trán gần nhất vào năm 2018, Tây Ban Nha đã thắng Argentina 6-1.

Trên hành trình vào chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha đã hòa Cape Verde 0-0, thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 ở vòng bảng. Sau đó, La Roja lần lượt hạ knock-out Áo 3-0, Bồ Đào Nha 1-0, Bỉ 2-1 và Pháp 2-0.

ĐKVĐ Argentina đã thắng Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 tại vòng bảng. Sau đó, Lionel Messi cùng các đồng đội lần lượt hạ gục Cape Verde 3-2, Ai Cập 3-2, Thụy Sĩ 3-1, Anh 2-1 ở giai đoạn knock-out.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động New York New Jersey. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội đương kim vô địch EURO gặp đội đương kim vô địch Copa America ở trận chung kết World Cup.