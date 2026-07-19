English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 trên VTV Go

Chủ Nhật, 11:00, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina lúc 02h00 ngày 20/7 thuộc khuôn khổ trận chung kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina trên VTV Go, VTV3

Màn thư hùng giữa Tây Ban Nha vs Argentina sẽ diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 20/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khán giả cả nước. Người hâm mộ có thể truy cập các đường link dưới đây để xem trực tiếp Anh vs Argentina trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina trên VTV Go.

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Argentina, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep tay ban nha vs argentina chung ket world cup 2026 tren vtv go hinh anh 1
Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 20/7.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina hứa hẹn là màn so tài cân não, nơi mọi khác biệt có thể được quyết định chỉ bằng một khoảnh khắc nhỏ. Với sự ổn định và tính tổ chức cao, La Roja đang là đội nắm lợi thế nhẹ trước giờ bóng lăn.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với nền tảng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và khả năng kiểm soát tuyến giữa vượt trội. Bộ đôi Rodri và Fabian Ruiz sẽ đóng vai trò điều tiết nhịp độ, giúp La Roja áp đặt thế trận và hạn chế tối đa rủi ro.

link xem truc tiep tay ban nha vs argentina chung ket world cup 2026 tren vtv go hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, những nhân tố giàu đột biến như Lamine Yamal hay Dani Olmo có thể kéo giãn hàng thủ Argentina bằng kỹ thuật cá nhân. Việc mới chỉ thủng lưới một lần từ đầu giải cho thấy Tây Ban Nha đủ bản lĩnh để bảo vệ lợi thế trước mọi sức ép.

Dù vậy, Argentina chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt với nguồn cảm hứng mang tên Lionel Messi. Khả năng di chuyển thông minh của Julian Alvarez cùng phương án dự phòng chất lượng từ Lautaro Martínez giúp La Albiceleste luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ.

link xem truc tiep tay ban nha vs argentina chung ket world cup 2026 tren vtv go hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc không giữ sạch lưới trong nhiều trận liên tiếp cho thấy hàng thủ Argentina vẫn tồn tại điểm yếu. Trước một đối thủ kiểm soát bóng tốt như Tây Ban Nha, những khoảng trống ấy có thể bị khai thác vào thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026

Tây Ban Nha vô địch
62% (82 bình chọn)
Argentina vô địch
38% (51 bình chọn)
Tổng bình chọn: 133
Nhận định chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina
Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/7: ĐT Anh giành hạng ba sau trận thắng khó tin
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/7: ĐT Anh giành hạng ba sau trận thắng khó tin

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/7: ĐT Anh giành hạng ba sau trận thắng khó tin trước ĐT Pháp với tỷ số 6-4.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/7: ĐT Anh giành hạng ba sau trận thắng khó tin

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/7: ĐT Anh giành hạng ba sau trận thắng khó tin

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/7: ĐT Anh giành hạng ba sau trận thắng khó tin trước ĐT Pháp với tỷ số 6-4.

Thủ tướng Tây Ban Nha tới Mỹ dự chung kết World Cup giữa lúc hai nước bất đồng
Thủ tướng Tây Ban Nha tới Mỹ dự chung kết World Cup giữa lúc hai nước bất đồng

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez sẽ tới bang New Jersey vào ngày 19/7 để dự khán trận chung kết World Cup 2026, nơi ông dự kiến có dịp gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn tồn tại nhiều bất đồng về chi tiêu quốc phòng NATO và chính sách đối với Iran.

Thủ tướng Tây Ban Nha tới Mỹ dự chung kết World Cup giữa lúc hai nước bất đồng

Thủ tướng Tây Ban Nha tới Mỹ dự chung kết World Cup giữa lúc hai nước bất đồng

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez sẽ tới bang New Jersey vào ngày 19/7 để dự khán trận chung kết World Cup 2026, nơi ông dự kiến có dịp gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn tồn tại nhiều bất đồng về chi tiêu quốc phòng NATO và chính sách đối với Iran.

Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026
Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Luis de la Fuente cho biết, Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026.

Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026

Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Luis de la Fuente cho biết, Lamine Yamal sẵn sàng đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026.

Rodri tự tin trước chung kết World Cup 2026
Rodri tự tin trước chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Rodri khẳng định Tây Ban Nha cần chơi ở đẳng cấp cao hơn nếu muốn đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Rodri tự tin trước chung kết World Cup 2026

Rodri tự tin trước chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Rodri khẳng định Tây Ban Nha cần chơi ở đẳng cấp cao hơn nếu muốn đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Chung kết World Cup 2026: Hollywood, K-pop và dàn sao biến sân cỏ thành đại tiệc
Chung kết World Cup 2026: Hollywood, K-pop và dàn sao biến sân cỏ thành đại tiệc

VOV.VN - Không chỉ là trận đấu tranh cúp vàng, chung kết World Cup 2026 đang trở thành đại tiệc của Hollywood, K-pop và các siêu sao âm nhạc, cho thấy bóng đá ngày càng hòa quyện với ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Chung kết World Cup 2026: Hollywood, K-pop và dàn sao biến sân cỏ thành đại tiệc

Chung kết World Cup 2026: Hollywood, K-pop và dàn sao biến sân cỏ thành đại tiệc

VOV.VN - Không chỉ là trận đấu tranh cúp vàng, chung kết World Cup 2026 đang trở thành đại tiệc của Hollywood, K-pop và các siêu sao âm nhạc, cho thấy bóng đá ngày càng hòa quyện với ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế