Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 trên VTV Go

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina trên VTV Go, VTV3

Màn thư hùng giữa Tây Ban Nha vs Argentina sẽ diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 20/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khán giả cả nước. Người hâm mộ có thể truy cập các đường link dưới đây để xem trực tiếp Anh vs Argentina trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina trên VTV Go.

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Argentina, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 20/7.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina hứa hẹn là màn so tài cân não, nơi mọi khác biệt có thể được quyết định chỉ bằng một khoảnh khắc nhỏ. Với sự ổn định và tính tổ chức cao, La Roja đang là đội nắm lợi thế nhẹ trước giờ bóng lăn.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với nền tảng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và khả năng kiểm soát tuyến giữa vượt trội. Bộ đôi Rodri và Fabian Ruiz sẽ đóng vai trò điều tiết nhịp độ, giúp La Roja áp đặt thế trận và hạn chế tối đa rủi ro.

Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, những nhân tố giàu đột biến như Lamine Yamal hay Dani Olmo có thể kéo giãn hàng thủ Argentina bằng kỹ thuật cá nhân. Việc mới chỉ thủng lưới một lần từ đầu giải cho thấy Tây Ban Nha đủ bản lĩnh để bảo vệ lợi thế trước mọi sức ép.

Dù vậy, Argentina chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt với nguồn cảm hứng mang tên Lionel Messi. Khả năng di chuyển thông minh của Julian Alvarez cùng phương án dự phòng chất lượng từ Lautaro Martínez giúp La Albiceleste luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ.

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc không giữ sạch lưới trong nhiều trận liên tiếp cho thấy hàng thủ Argentina vẫn tồn tại điểm yếu. Trước một đối thủ kiểm soát bóng tốt như Tây Ban Nha, những khoảng trống ấy có thể bị khai thác vào thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vô địch 62% (82 bình chọn) Argentina vô địch 38% (51 bình chọn) Tổng bình chọn: 133

Nhận định chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina

So sánh cơ hội vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha và Argentina VOV.VN - Chuyên trang thống kê Opta đưa ra tính toán về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha và Argentina trước thềm trận chung kết.