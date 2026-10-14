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Lisandro Martinez chỉ trích lãnh đạo MU sau trận thua Atletico Madrid

Thứ Tư, 09:27, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU

Sáng 14/10, MU nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ở sân chơi Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Đây là thất bại thứ ba trong 5 trận gần nhất trước Atletico Madrid. Trong khi đó, HLV Michael Carrick chỉ giành được 1 chiến thắng ở 7 trận gần đây, khiến áp lực lên chiến lược gia người Anh ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, Martinez cho rằng ban lãnh đạo mới là đối tượng cần chịu sự chỉ trích, thay vì chỉ tập trung vào HLV và các cầu thủ. Chia sẻ với Amazon Prime, cầu thủ này cho biết: “Thực sự rất tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng đôi khi tình hình hiện tại phản ánh chính xác những gì đang diễn ra tại CLB”.

lisandro martinez chi trich lanh dao mu sau tran thua atletico madrid hinh anh 1
Lisandro Martinez không hài lòng với công tác chuyển nhượng của MU (Ảnh: Reuters).

Trung vệ người Argentina nhấn mạnh MU cần tăng cường lực lượng sau những gì đội bóng thể hiện ở mùa giải trước: “Mùa trước, chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời và kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ đầu tư nhiều hơn, đưa về thêm cầu thủ để tăng khả năng cạnh tranh. Các đội bóng khác cũng chiêu mộ nhiều tân binh.

Atletico Madrid sở hữu đội hình xuất sắc và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng tôi kỳ vọng CLB đầu tư nhiều hơn. Tôi thực sự mong đợi nhiều hơn từ Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Các cầu thủ cũng phải làm tốt hơn, nhưng việc xây dựng một đội hình đủ mạnh để sẵn sàng cho những trận đấu như thế này cũng rất quan trọng”.

Khi được hỏi về áp lực dành cho HLV Carrick, Martinez cho rằng MU không thể liên tục thay đổi HLV mà bỏ qua những vấn đề ở các bộ phận khác. Trung vệ này khẳng định: “Các bạn không thể liên tục thay đổi HLV. Vậy còn những bộ phận khác thì sao?”.

Martinez cho rằng các đối thủ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của MU. Vì vậy, đội bóng cần điều chỉnh chiến thuật và tiếp tục phát triển thay vì chỉ dựa vào những gì đã làm được ở mùa giải trước.

PV/VOV.VN
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