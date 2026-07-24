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Lý Hoàng Nam dừng bước, Trương Vinh Hiển tranh vé chung kết Singapore Open 2026

Thứ Sáu, 20:06, 24/07/2026
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VOV.VN - Lý Hoàng Nam dừng bước tại tứ kết nội dung đơn nam, trong khi Trương Vinh Hiển lọt vào bán kết đôi nam và đơn nam tại giải pickleball PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026.

Trong ngày thi đấu 24/7 tại giải pickleball Singapore Open 2026, Lý Hoàng Nam cùng Nick Khamphi đã vượt qua cặp Harrison Brown – Zachary Grabovic với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6) ở vòng 1/8 nội dung đôi nam. 

Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam và Nick Khamphi đã dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-2 (2-11, 10-12) trước cặp Len Yang – Collin Johns. Như vậy, Lý Hoàng Nam đã kết thúc hành trình tại Singapore Open 2026 khi chỉ tham dự duy nhất nội dung đôi nam.

ly hoang nam dung buoc, truong vinh hien tranh ve chung ket singapore open 2026 hinh anh 1
Tay vợt Lý Hoàng Nam. (Ảnh: PPA Asia)

Trong khi đó, Trương Vinh Hiển cùng Kenta Miyoshi đã thể hiện phong độ ổn định để tiến vào bán kết nội dung đôi nam. Trương Vinh Hiển và Kenta Miyoshi thắng cặp Purav Raja - Aryaan Bhatia 2-0 (11-5, 13-11) ở vòng 1/8 rồi hạ gục cặp Jace Morris - Caden Nemoff (9-11, 11-0, 11-7) ở tứ kết.

Trương Vinh Hiển cùng Kenta Miyoshi sẽ chạm trán cặp Eunggwon Kim - Hong Kit Wong ở bán kết. Nếu giành quyền vào chung kết, Trương Vinh Hiển và Kenta Miyoshi sẽ gặp những người chiến thắng trong trận bán kết giữa cặp Robert Stirling - Lucas Pascoe đấu Len Yang – Collin Johns.

Bên cạnh việc vào bán kết nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển cũng góp mặt ở bán kết nội dung đơn nam. Đối thủ tranh vé vào chung kết với tay vợt Việt Nam sẽ là Adam Harvey. Ở cặp bán kết còn lại, Marco Leung sẽ chạm trán Hong Kit Wong.

ly hoang nam dung buoc, truong vinh hien tranh ve chung ket singapore open 2026 hinh anh 2
Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Asia)

Trước đó, Trương Vinh Hiển đã thể hiện vị thế hạt giống số 1 nội dung đơn nam Singapore Open 2026 khi thắng thuyết phục Syed Uzair Sufi 2-0 (11-5, 11-6) ở vòng 1/8 và George Patrick 2-0 (11-1, 11-2) ở tứ kết.

Tuy nhiên, Trương Vinh Hiển đã cùng Sophia Huỳnh Trần dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ khi thua cặp Lingwei Kong - Adam Harvey sau 2 set với cùng tỷ số 4-11.

Hoàng Long/VOV.VN
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