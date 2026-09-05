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Lý Hoàng Nam tranh 4 cúp, tuyển Pickleball Việt Nam vào chung kết World Cup

Thứ Bảy, 20:17, 05/09/2026
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VOV.VN - Tuyển Pickleball Việt Nam thắng Nhật Bản 4-0 ở bán kết Masters World Cup Pickleball 2026, trong khi Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành 4 chức vô địch trong ngày thi đấu cuối.

Tuyển Pickleball Việt Nam thắng Nhật Bản 4-0

Chiều 5/9, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), tuyển Pickleball Việt Nam đánh bại Nhật Bản 4-0 ở bán kết nội dung Masters World Cup Pickleball 2026, qua đó giành quyền vào chung kết.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang mở màn bằng chiến thắng 21-12 ở nội dung đôi nam. Hoàng Nam tiếp tục kết hợp với Sĩ Bội Ngọc ở đôi nam nữ và giành thắng lợi với cùng tỷ số 21-12.

Ở hai trận tiếp theo, Sophia Huỳnh Trần cùng Tâm Ken vượt qua đối thủ Nhật Bản 21-15 ở đôi nữ. Sau đó, Sophia đánh cặp với Quang Dương và thắng 21-17 ở đôi nam nữ.

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Đánh bại Nhật Bản 4-0, tuyển Pickleball Việt Nam vào chung kết.

Bốn chiến thắng liên tiếp giúp tuyển Việt Nam sớm kết thúc bán kết với tỷ số 4-0, không cần thi đấu hai trận đơn nam và đơn nữ. Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết ngày 6/9 là tuyển Mỹ, đội cũng thắng Hong Kong (Trung Quốc) 4-0 ở bán kết.

Chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản không chỉ đưa tuyển Pickleball Việt Nam vào chung kết mà còn tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trong đội. Phúc Huỳnh bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các đồng đội thi đấu xuất sắc: “Việt Nam vào chung kết rồi! Tự hào Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam”.

Lý Hoàng Nam hướng tới cú “ăn 4”

Lý Hoàng Nam đang đứng trước cơ hội giành 4 chức vô địch trong ngày cuối World Cup Pickleball 2026. Tay vợt này lần lượt góp mặt ở chung kết đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ và Masters.

Hoàng Nam sẽ gặp Phúc Huỳnh ở chung kết đơn nam, sau đó đánh đôi nam cùng Nguyễn Anh Gia Huy và đôi nam nữ cùng Roos Van Reek. Buổi tối, anh tiếp tục cùng tuyển Việt Nam tranh chức vô địch Masters. Nếu toàn thắng, Hoàng Nam sẽ hoàn tất cú “ăn 4” đặc biệt.

Chia sẻ trước ngày thi đấu quyết định, Hoàng Nam cho biết: “Nam rất vinh hạnh và may mắn khi được là một phần của pickleball Việt Nam trong thời khắc đặc biệt này. Nam sẽ chiến đấu đến điểm cuối cùng, vì bản thân, vì đồng đội và vì màu cờ sắc áo”.

PV/VOV.VN
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