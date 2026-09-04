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Đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Pickleball World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở

Thứ Sáu, 22:29, 04/09/2026
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VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào tứ kết Pickleball World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Đội tuyển Hà Lan.

Tối 4/9, Đội tuyển pickleball Việt Nam bước vào trận đấu vòng 1/8 ở hạng mục Quốc gia tại Pickleball World Cup 2026 gặp đối thủ Hà Lan. Đôi bên đã tạo ra màn rượt đuổi kịch tính và buộc phải phân định thắng thua bằng ván đấu phụ (final battle).

Cụ thể, trong 6 ván đấu chính, Đội tuyển pickleball Việt Nam đã thắng ván đôi nam (Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang), ván đôi nam nữ 1 (Quang Dương - Sophia Huỳnh Trần), ván đơn nam (Phúc Huỳnh) và thua ván đôi nữ (Sophia Huỳnh Trần - Trang Huỳnh), ván đôi nam nữ 2 (Lý Hoàng Nam - Trang Huỳnh), ván đơn nữ (Hồ Thị Trúc Tâm).

Doi tuyen viet nam vao tu ket pickleball world cup 2026 sau chien thang nghet tho hinh anh 1
Đội tuyển pickleball Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ Hà Lan. (Ảnh: CLB pickleball CAND)

Bước vào ván đấu phụ, các tay vợt Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam, Hồ Thị Trúc Tâm và Trang Huỳnh đã cùng nhau tạo nên chiến thắng 21-10. Qua đó, Đội tuyển pickleball Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Đội tuyển pickleball Hà Lan.

Đội tuyển pickleball Việt Nam tiến vào tứ kết Pickleball World Cup 2026. Theo phân nhánh, đối thủ của Đội tuyển pickleball Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và Hàn Quốc.

Trước khi trải qua thử thách khó khăn ở trận gặp Hà Lan, Đội tuyển pickleball Việt Nam đã toàn thắng 3 trận gặp Chile, Cayman Islands, Colombia rồi tiếp tục đánh bại Nam Phi ở vòng 1/16. 

Xem Heineken Pickleball World Cup 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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