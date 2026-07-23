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Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển thắng áp đảo trong ngày mở màn Singapore Open 2026

Thứ Năm, 21:01, 23/07/2026
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VOV.VN - Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày mở màn giải pickleball PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026.

ly hoang nam, truong vinh hien thang ap dao trong ngay mo man singapore open 2026 hinh anh 1
Tay vợt Lý Hoàng Nam. (Ảnh: FBNV)

Lý Hoàng Nam cùng Nick Khamphi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước cặp Matthew Sah – Anh Phạm tại vòng 1/16 nội dung đôi nam giải pickleball Singapore Open 2026. Tỷ số các set ở trận này là 11-2 và 11-4.

Tiến vào vòng 1/8, Lý Hoàng Nam cùng Nick Khamphi sẽ đối đầu với cặp Harrison Brown – Zachary Grabovic. Cũng ở vòng đấu này, Trương Vinh Hiển sẽ cùng Kenta Miyoshi chạm trán cặp Purav Raja - Aryaan Bhatia và Lê Xuân Đức sẽ cùng Khương Huỳnh so tài với cặp Robert Stirling - Lucas Pascoe.

Cặp Trương Vinh Hiển - Kenta Miyoshi là hạt giống số 3 tại nội dung đôi nam nên được đặc cách vào thẳng vòng 1/8. Trong khi đó, Lê Xuân Đức và Khương Huỳnh đã thắng 2-0 (11-3, 11-9) trước cặp Ammol Ramchandani - Syed Uzair Sufi ở vòng 1/16.

ly hoang nam, truong vinh hien thang ap dao trong ngay mo man singapore open 2026 hinh anh 2
Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Tour)

Ở nội dung đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển đã cùng Sophia Huỳnh Trần thắng áp đảo 2-0 (11-1, 11-4) trước cặp Paranya Jareonvongrayab - Colin Wong tại vòng 1/16. Qua đó, đại diện pickleball Việt Nam tiến vào vòng 1/8 gặp bộ đôi Lingwei Kong - Adam Harvey.

Bên cạnh 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển còn góp mặt ở nội dung đơn nam Singapore Open 2026. Với tư cách hạt giống số 1, Trương Vinh Hiển được vào thẳng vòng 1/8 và sẽ gặp Syed Uzair Sufi.

Theo kế hoạch, sau khi khởi tranh với các trận đấu vòng loại và vòng 1/16 trong ngày 23/7, giải pickleball Singapore Open 2026 sẽ diễn ra vòng 1/8 và vòng tứ kết các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ trong ngày 24/7.

Xem PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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