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Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Mbappe chiếm ngôi đầu của Messi

Thứ Tư, 07:01, 01/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Kylian Mbappe chiếm ngôi đầu của Lionel Messi.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 mbappe chiem ngoi dau cua messi hinh anh 1
Mbappe vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 sau khi lập cú đúp trong trận Pháp 3-0 Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0 trong trận đấu vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 1/7 theo giờ Việt Nam. Cú đúp bàn thắng này cũng giúp Kylian Mbappe vượt qua Lionel Messi để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026.

Hiện tại, Kylian Mbappe đang có cùng 6 bàn thắng như Lionel Messi nhưng xếp trên do đã có 2 pha kiến tạo trong khi siêu sao người Argentina chưa có pha kiến tạo nào. Theo trang chủ FIFA, số pha kiến tạo và thời gian thi đấu là những chỉ số phụ sẽ lần lượt được xét tới để phân định thứ hạng khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng.

Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn chưa ra sân thi đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026. Chân sút 38 tuổi sẽ cùng Argentina đối đầu với Cape Verde vào lúc 5h ngày 4/7.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 mbappe chiem ngoi dau cua messi hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Bám đuổi phía sau Kylian Mbappe và Lionel Messi trên đường đua Vua phá lưới World Cup 2026 là Erling Haaland. Ngôi sao người Na Uy đã ghi 1 bàn trong trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 vào rạng sáng 1/7, qua đó đang sở hữu 5 pha lập công tại World Cup 2026.

Những cái tên còn lại trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 gồm: Ousmane Dembele (Pháp), Vinicius (Brazil), Deniz Undav (Đức), Johan Manzambi (Thụy Sĩ), Ismaila Sarr (Senegal), Cody Gakpo và Brian Brobbey (cùng Hà Lan).

Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Kylian Mbappe đang có tổng cộng 18 pha làm bàn tại các kỳ World Cup. Tiền đạo người Pháp đã vượt qua Miroslav Klose để giữ vị trí chân sút vĩ đại thứ nhì trong lịch sử World Cup và chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục mà Lionel Messi đang nắm giữ.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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