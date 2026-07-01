Xác định 3 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

Trong loạt trận rạng sáng 1/7 theo giờ Việt Nam, Na Uy đã thắng Bờ Biển Ngà 2-1 và Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0. Như vậy, World Cup 2026 đã xác định được thêm 2 cặp đấu nữa tại vòng 16 đội.

Cụ thể, Na Uy sẽ đối đầu với Brazil – đội đã thắng Nhật Bản 2-1, còn Pháp sẽ chạm trán Paraguay – đội đã hạ gục Đức sau loạt sút luân lưu.

Na Uy và Pháp giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau loạt trận rạng sáng 1/7 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật các nhánh knock-out World Cup 2026 tính đến 6h sáng 1/7. (Ảnh: FIFA)

Trước đó, World Cup 2026 đã xác định được cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội là Canada gặp Morocco sau khi kết thúc loạt trận sáng 30/6.

Theo lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2026, Canada sẽ gặp Moroco lúc 0h ngày 5/7, Pháp sẽ đối đầu Paraguay lúc 4h ngày 5/7, Brazil so tài Na Uy lúc 3h ngày 6/7.

Dự kiến, sau loạt trận ngày 1/7 rạng sáng 2/7, World Cup 2026 sẽ xác định thêm 2 cặp đấu nữa tại vòng 16 đội. Đội thắng trong cặp Mexico – Ecuador sẽ gặp đội thắng trong cặp Anh – CHDC Congo. Đội thắng trong cặp Bỉ - Senegal sẽ gặp đội thắng trong cặp Mỹ - Bosnia & Herzegovina.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1-7: Haaland che mờ Diallo, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1-7: Haaland che mờ Diallo, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.