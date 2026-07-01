Xác định 3 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026
VOV.VN - Tính đến sau loạt trận rạng sáng 1/7 theo giờ Việt Nam, World Cup 2026 đã xác định được 3 cặp đấu tại vòng 16 đội.
Trong loạt trận rạng sáng 1/7 theo giờ Việt Nam, Na Uy đã thắng Bờ Biển Ngà 2-1 và Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0. Như vậy, World Cup 2026 đã xác định được thêm 2 cặp đấu nữa tại vòng 16 đội.
Cụ thể, Na Uy sẽ đối đầu với Brazil – đội đã thắng Nhật Bản 2-1, còn Pháp sẽ chạm trán Paraguay – đội đã hạ gục Đức sau loạt sút luân lưu.
Trước đó, World Cup 2026 đã xác định được cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội là Canada gặp Morocco sau khi kết thúc loạt trận sáng 30/6.
Theo lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2026, Canada sẽ gặp Moroco lúc 0h ngày 5/7, Pháp sẽ đối đầu Paraguay lúc 4h ngày 5/7, Brazil so tài Na Uy lúc 3h ngày 6/7.
Dự kiến, sau loạt trận ngày 1/7 rạng sáng 2/7, World Cup 2026 sẽ xác định thêm 2 cặp đấu nữa tại vòng 16 đội. Đội thắng trong cặp Mexico – Ecuador sẽ gặp đội thắng trong cặp Anh – CHDC Congo. Đội thắng trong cặp Bỉ - Senegal sẽ gặp đội thắng trong cặp Mỹ - Bosnia & Herzegovina.