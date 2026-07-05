Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5/7: Mbappe ghi bàn, Pháp thắng nhọc Paraguay

06:09

Mbappe ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp vượt qua Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, Pháp đã trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trước Paraguay trên sân vận động Philadelphia. Đội bóng Nam Mỹ phòng ngự lì lợm và sẵn sàng chơi tiểu xảo khiến Mbappe cùng các đồng đội lâm vào thế bế tắc dù tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội.

Dẫu vậy, chiều sâu đội hình đã giúp Pháp tạo nên sự khác biệt. Doue vào sân từ ghế dự bị và lập tức tạo ra đột biến khi kiếm về quả phạt đền. Ban đầu trọng tài xua tay khi Doue ngã trong vòng cấm, nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài xác định Gomez đã phạm lỗi.

Bất chấp những cố găng gây áp lực tâm lý của các cầu thủ Paraguay, Mbappe lạnh lùng đánh lừa thủ môn Gill trên chấm phạt đền ở phút 69. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.

Giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay, Pháp tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 3h ngày 10/7.

Paraguay thi đấu lì lợm và không ngại sử dụng tiểu xảo để làm khó dàn sao Pháp. (Ảnh: Reuters)

Trong thế trận chặt chẽ, VAR đã tạo ra bước ngoặt. (Ảnh: Reuters)

Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm Paraguay và trọng tài thổi phạt đền sau khi VAR can thiệp. (Ảnh: Reuters)

Mbappe thực hiện thành công cú sút 11m. (Ảnh: Reuters)

Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay để tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. (Ảnh: Reuters)

Paraguay dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)