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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5/7: Mbappe ghi bàn, Pháp thắng nhọc Paraguay

Chủ Nhật, 06:08, 05/07/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5/7, Mbappe ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0 và tiến vào tứ kết gặp Morocco.

06:09
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 1
Mbappe ghi bàn thắng duy nhất giúp Pháp vượt qua Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, Pháp đã trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trước Paraguay trên sân vận động Philadelphia. Đội bóng Nam Mỹ phòng ngự lì lợm và sẵn sàng chơi tiểu xảo khiến Mbappe cùng các đồng đội lâm vào thế bế tắc dù tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội.

Dẫu vậy, chiều sâu đội hình đã giúp Pháp tạo nên sự khác biệt. Doue vào sân từ ghế dự bị và lập tức tạo ra đột biến khi kiếm về quả phạt đền. Ban đầu trọng tài xua tay khi Doue ngã trong vòng cấm, nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài xác định Gomez đã phạm lỗi.

Bất chấp những cố găng gây áp lực tâm lý của các cầu thủ Paraguay, Mbappe lạnh lùng đánh lừa thủ môn Gill trên chấm phạt đền ở phút 69. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu này.

Giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay, Pháp tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 3h ngày 10/7.

ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 2
Paraguay thi đấu lì lợm và không ngại sử dụng tiểu xảo để làm khó dàn sao Pháp. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 3
Trong thế trận chặt chẽ, VAR đã tạo ra bước ngoặt. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 4
Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm Paraguay và trọng tài thổi phạt đền sau khi VAR can thiệp. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 5
Mbappe thực hiện thành công cú sút 11m. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 6
Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay để tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 7
Paraguay dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 8
Các cầu thủ và CĐV Pháp cùng nhau ăn mừng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. (Ảnh: Reuters)
11:07
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 10

Theo lịch thi đấu vòng 16 đội World Cup 2026, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Pháp vs Paraguay so tài vào lúc 4h ngày 5/7. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn hẳn.

Mbappe cùng các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappe, Olise, Dembele đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào.

Trong quá khứ, Pháp với Paraguay đã gặp nhau 5 lần, đại diện châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi World Cup 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước Pháp.

Theo tính toán của Opta, khả năng Pháp giành chiến thắng trong 90 phút lên tới 80,3%. Khả năng Paraguay chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chỉ là 6,9%. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc đi tới loạt sút luân lưu là 12,8%.

 

 

03:05

Đội hình xuất phát

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Digne, Saliba, Upamecano, Koundé; Koné, Rabiot; Barcola, Olise, Dembélé; Mbappé

Dự bị: Risser, Samba, Gusto, L. Hernández, T. Hernández, Konaté, Lacroix, Kanté, Tchouaméni, Zaïre-Emery, Akliouche, Cherki, Doué, Mateta, Thuram

Paraguay (5-3-2): Gill; Alonso, Alderete, Gómez, Velázquez, Cáceres; Galarza, Cubas, Gómez; Enciso, Almirón

Dự bị: Fernández, Olveira, Balbuena, Canale, Maidana, Bobadilla, Ojeda, Romero Gamarra, Maurício, Sosa, Arce, Sanabria, Ávalos, Pitta, Caballero

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Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: FIFA)
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Các cầu thủ Pháp tới sân. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 13
Các cầu thủ Paraguay tới sân. (Ảnh: Reuters)
03:29
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Các cầu thủ Pháp khởi động. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 15
Các cầu thủ Paraguay khởi động. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 16
Quang cảnh sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 17
Thời tiết nắng nóng trở thành thử thách với các CĐV trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
03:51
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Màn trình diễn đặc biệt trước trận đấu trên sân vận động Philadelphia nhân dịp quốc khánh Mỹ (4/7). (Ảnh: Reuters)
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Ca sĩ Idina Menzel trình bày quốc ca Mỹ. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 20
Những màn trình diễn đặc sắc thổi bùng năng lượng trước màn thư hùng giữa Pháp và Paraguay tại vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
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Đội hình máy bay phản lực bay ngang qua sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 22
Các cầu thủ Paraguay và Pháp bước ra sân ngay sau màn trình diễn nghệ thuật. (Ảnh: Reuters)
04:03

Trận đấu bắt đầu!!! Pháp giao bóng

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Olise phát bóng thẳng ra ngoài biên sâu bên phần sân Paraguay để Pháp tràn lên pressing tầm cao. (Ảnh: Reuters)
04:09

5': Pháp ép sân!!! Đội bóng áo lam sớm tạo ra thế trận kiểm soát bóng lấn lướt nhưng duy trì tốc độ chậm rãi, thăm dò hàng phòng ngự Paraguay.

04:15

10': Nguy hiểm!!! Các hậu vệ Paraguay tỏ ra lúng túng dù Rabiot đánh đầu trượt sau quả tạt của Dembele và mất vài nhịp xử lý mới có thể phá bóng giải nguy.

04:19

16': Không được!!! Mbappe di chuyển tinh quái ra sau lưng hàng phòng ngự Paraguay nhưng đường chuyền của Kounde lại thiếu chính xác.

04:23

18': Paraguay không ngại đá rắn nhưng Pháp mới là đội lĩnh thẻ vàng đầu tiên!!! Barcola nhận án phạt sau pha phạm lỗi với Caceres. 

ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 24
Barcola đá trúng chân Caceres trong pha tranh chấp. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 25
Các cầu thủ và CĐV Paraguay phản ứng dữ dội sau pha phạm lỗi của Barcola. (Ảnh: Reuters)
04:28

23': Quãng nghỉ uống nước!!! Pháp tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 78% trong nửa đầu hiệp 1 nhưng Paraguay vẫn đang đứng vững trước sức ép. 

04:33

28': Paraguay thử vận may!!! Gomez và Alonso liên tiếp tung cú sút xa nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu.

04:35

30': Mbappe bỏ lỡ thời cơ!!! Đội trưởng của Pháp đánh đầu hụt trong gang tấc sau quả tạt từ cánh phải.

04:37

33': Đột biến!!! Olise bỏ bóng tinh tế và tạo ra khoảng trống thuận lợi cho Rabiot tung cú sút xa vọt xà ngang.

ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 26
Rabiot tung cú "nã đại bác" từ cự ly khoảng 30m. (Ảnh: Reuters)
04:39

35': Căng thẳng!!! Cầu thủ đôi bên lao vào tranh cãi sau khi Cubas kéo ngã Mbappe.

ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 27
Cubas kéo ngã Mbappe. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 28
Cầu thủ Paraguay và Pháp nổi nóng sau pha va chạm. (Ảnh: Reuters)
04:40

36': KHÔNG VÀO!!! Kounde bắt volley khi bóng nảy ra trong tình huống phạt góc nhưng thủ môn Gill đã cản phá thành công.

04:43

39': Dứt điểm!!! Bóng đập chân hậu vệ Paraguay đổi hướng đi chệch cột dọc sau cú sút của Dembele.

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Pha dứt điểm của Dembele. (Ảnh: Reuters)
04:48

43': Sút xa!!! Kone chiếm lĩnh khoảng trống ở trung lộ rồi tung cú dứt điểm chệch cột dọc.

04:51

45'+1: Nỗ lực bất thành!!! Enciso đi bóng đầy quyết tâm trong đợt phản công nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của Upamecano. Paraguay cũng thể hiện ưu tiên cho mặt trận phòng ngự khi chỉ có 1 đồng đội băng lên cùng Enciso.

 

04:52

Hiệp 1 kết thúc!!! Pháp và Paraguay bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

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Dàn sao Pháp chưa thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự Paraguay trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)
05:09

Hiệp 2 bắt đầu!!! Paraguay giao bóng

05:13

48': Đáng tiếc!!! Pháp phối hợp trung lộ mượt mà để đưa bóng vào vòng cấm. Tiếc rằng, Olise và Kounde lại bỏ lỡ thời cơ dứt điểm vì nhường nhau.

05:16

51': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Mbappe bứt tốc mạnh mẽ để đón đường chuyền vượt tuyến của Maignan nhưng lại đỡ bóng lỗi và bị hậu vệ Paraguay lùi về cản phá. Ngay sau đó, Pháp phối hợp đá phạt góc nhanh song Dembele dứt điểm ra ngoài từ góc sút rất hẹp. 

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Hậu vệ Paraguay phá bóng chịu phạt góc khi Mbappe xử lý lỗi. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 5 7 mbappe ghi ban, phap thang nhoc paraguay hinh anh 32
Dembele không thể làm nên chuyện khi dứt điểm từ góc hẹp. (Ảnh: Reuters)
05:22

55': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Gill bay người cản phá cú sút xa uy lực của Kone.

05:25

61': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Pháp đưa Doue vào thay Barcola. Paraguay rút Enciso, Alderete rời sân nhường chỗ cho Caballero, Canale.

05:28

64': Mbappe thử vận may!!! Mbappe tung cú sút vọt xà ngang từ cự ly khoảng 30m thay vì tiếp tục phối hợp cùng đồng đội.

05:31

65': PHẠT ĐỀN CHO PHÁP!!! Doue ngã trong vòng cấm Paraguay. Ban đầu trọng tài xua tay nhưng sau đó VAR vào cuộc và trọng tài xác định Gomez đã phạm lỗi.

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Tình huống Doue ngã trong vòng cấm Paraguay. (Ảnh: Reuters)
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Trọng tài tham khảo VAR trước khi quyết định thổi phạt đền. (Ảnh: Reuters)
05:33

69': VÀO!!! Pháp 1-0 Paraguay

Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công cú sút phạt đền dù các cầu thủ Paraguay cố gắng chơi chiêu tâm lý, mở tỷ số cho Pháp.

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Mbappe đánh lừa thủ môn Gill trên chấm 11m. (Ảnh: Reuters)
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Cuối cùng hàng thủ Paraguay cũng không thể ngăn Mbappe ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
05:37

71': Paraguay điều chỉnh sau khi nhận bàn thua!!! Mauricio, Avalos vào thay Almiron, Gomez.

05:42

78': Cầu thủ Paraguay thoát án phạt!!! Caceres có hành động trả đũa Mbappe sau pha va chạm nhưng trọng tài không rút thẻ.

05:48

83': Paraguay bế tắc!!! Đội bóng Nam Mỹ tỏ ra thiếu phương án tấn công dù đang bị dẫn bàn. Trong khi đó, Pháp chủ động kiểm soát bóng và duy trì tốc độ trận đấu ở mức trung bình để bảo vệ lợi thế.

05:49

85': Pháp điều chỉnh hàng tấn công!!! Đương kim QBV Dembele rời sân nhường chỗ cho Cherki.

05:53

89': PHÁP SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Mbappe đột phá trung lộ rồi tung cú sút quyết đoán nhưng thủ môn Gill bay người cứu thua xuất sắc.

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Cú dứt điểm của Mbappe. (Ảnh: Reuters)
05:54

90': Paraguay bất ngờ có cơ hội!!! Mauricio tung cú dứt điểm rất nhanh sau khi hậu vệ Pháp phá bóng lỗi.

06:01

90'+6: KHÔNG VÀO!!! Mbappe đón đường trả ngược về tuyến hai rồi tung cú sút quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn Gill. Bóng nảy ra, Mbappe ập vào sút bồi nhưng vẫn bị người gác đền của Paraguay cản phá.

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Thủ môn Gill liên tiếp cản phá 2 pha dứt điểm của Mbappe. (Ảnh: Reuters)
06:05

Hết giờ!!! Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay để tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco.

Trực tiếp Paraguay vs Pháp vòng 16 đội World Cup 2026

truc tiep Canada vs Morocco vong 16 doi World Cup 2026 30.jpg

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5-7: Morocco thắng 3 sao trước Canada trong trận đấu thuộc vòng 16 đội mà những chú sư tử Atlas chơi thực dụng đến tàn nhẫn trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ, qua đó giành tấm vé đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
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