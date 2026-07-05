Xác định cặp đấu tứ kết đầu tiên của World Cup 2026

Morocco và Pháp sẽ tạo nên cặp đấu tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng 5/7 (theo giờ Việt Nam), các trận đấu đầu tiên tại vòng 16 đội World Cup 2026 đã diễn ra. Morocco thắng đậm đồng chủ nhà Canada 3-0 còn Pháp nhọc nhằn đánh bại Paraguay 1-0.

Trên sân vận động Houston, tiền vệ Azzedine Ounahi lập cú đúp vào lưới Canada ở phút 50 và 82, trước khi tiền đạo Soufiane Rahimi ấn định thắng lợi 3-0 cho Morocco ở phút 90+6.

Trên sân vận động Philadelphia, Kylian Mbappe ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 69 giúp Pháp vượt qua Paraguay. Trước đó, Desire Doue là người đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài quyết định thổi phạt đền sau khi VAR can thiệp.

Cập nhật phân nhánh knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Như vậy, World Cup 2026 đã xác định được cặp đấu tứ kết đầu tiên khi Morocco sẽ chạm trán Pháp. Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 3h ngày 10/7 trên sân vận động Boston.

Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp Morocco và Pháp gặp nhau trong một trận đấu knock-out. Cách đây 4 năm, Pháp từng thắng Morocco 2-0 tại bán kết World Cup 2022.

World Cup 2026 sẽ tiếp tục xác định cặp đấu tứ kết thứ 2 sau loạt trận rạng sáng 6/7, khi đội thắng trong cặp đấu Brazil – Na Uy sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Mexico – Anh.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5/7: Mbappe ghi bàn, Pháp thắng nhọc Paraguay VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 5/7, Mbappe ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0 và tiến vào tứ kết gặp Morocco.