Nhận thẻ đỏ vì hành động không đẹp, đồng đội của Messi bị chỉ trích dữ dội

ĐT Argentina để lại hình ảnh không đẹp sau trận chung kết World Cup 2026 khi tạo nên tình huống xô xát. Leandro Paredes cũng như một số cầu thủ Argentina mất bình tĩnh đã tác động đối thủ khi các cầu thủ, ban huấn luyện Tây Ban Nha chạy vào sân ăn mừng chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc.

Leandro Paredes trong phút mất kiểm soát đã tác động với Eric Garcia và xô ngã Gavi. Cầu thủ hai đội lập tức lao vào nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Trọng tài đã rút thẻ đỏ với Paredes dù trận đấu đã kết thúc.

Leandro Paredes cùng một số cầu thủ Argentina mất bình tĩnh tạo nên cảnh tượng không đẹp sau trận chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Máy quay trên sân cũng ghi lại được hình ảnh một cầu thủ Argentina khác có hành động không đẹp. Molina đã đấm vào người Rodri khi cầu thủ này chạy qua để tới chỗ đồng đội ăn mừng.

Cựu hậu vệ tuyển Anh, Micah Richards chỉ trích hành động thiếu kiềm chế của một số cầu thủ Argentina: “Thật chẳng hay khi chứng kiến điều đó, thành thật mà nói thật đáng hổ thẹn. Chúng ta đều biết thua trận có cảm giác thế nào nhưng điều này thật khó chấp nhận”.

Cựu danh thủ bóng đá Anh, Wayne Rooney cũng đồng tình: “Nếu bạn thua một trận đấu, hãy cư xử lịch sự. Đó là phản ứng khi họ bị đối thủ chơi hoàn toàn lấn át”.

ĐT Argentina để lại hình ảnh không đẹp khi có đến 25 pha phạm lỗi trong trận chung kết với ĐT Tây Ban Nha. Theo Opta, đây là đội có nhiều pha phạm lỗi nhất trong một trận đấu tại World Cup 2026.