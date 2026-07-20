English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rodri vượt Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

Thứ Hai, 07:45, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng cá nhân khi Rodri giành Quả bóng Vàng, Unai Simón đoạt Găng tay Vàng, còn Pau Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026.

Rodri giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

Tiền vệ Rodri khép lại kỳ World Cup đáng nhớ khi giành Quả bóng Vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch lần thứ hai trong lịch sử.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thủ quân Tây Ban Nha sau một giải đấu mà anh trở thành linh hồn trong lối chơi kiểm soát bóng của La Roja. Dù không ghi bàn, Rodri vẫn gây ấn tượng bằng khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và kiểm soát tuyến giữa.

rodri vuot messi de gianh qua bong vang world cup 2026 hinh anh 1
Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng cá nhân tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau khi nhận giải, Rodri chia sẻ: “Đây là một tập thể tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là danh hiệu khó giành nhất trong bóng đá và chúng tôi đã đánh bại một đối thủ mạnh như Argentina”.

Sau khi giành Quả bóng Vàng 2024, danh hiệu lần này đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của Rodri sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước gần hai năm trước. Tiền vệ của Man City cũng trở thành cầu thủ thứ 11 trong lịch sử sở hữu trọn bộ ba danh hiệu danh giá gồm World Cup, Champions League và Quả bóng Vàng.

Ngoài Rodri, Tây Ban Nha còn có thêm hai giải thưởng quan trọng. Thủ môn Unai Simón giành Găng tay Vàng sau khi lập kỷ lục 7 trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026. Anh chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 8 trận, góp phần giúp Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất lịch sử của một nhà vô địch World Cup.

Trong khi đó, trung vệ Pau Cubarsi được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, vượt qua chính đồng đội Lamine Yamal trong cuộc bình chọn.

Messi nhìn Mbappe giành Chiếc giày Vàng 2026

Lionel Messi được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên giành 3 Quả bóng Vàng World Cup, sau khi từng chiến thắng vào các năm 2014 và 2022. Dù đưa Argentina vào chung kết ở tuổi 39, siêu sao người Argentina không thể tạo khác biệt trước hàng thủ Tây Ban Nha và phải nhận Quả bóng Bạc.

rodri vuot messi de gianh qua bong vang world cup 2026 hinh anh 2
Messi không thể cùng Argentina bảo vệ chức vô địch (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Kylian Mbappe đứng thứ ba ở cuộc bầu chọn, nhận Quả bóng Đồng. Tuy nhiên, tiền đạo tuyển Pháp vẫn giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026 với thành tích 10 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, vượt qua Messi (8 bàn, 4 kiến tạo).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Messi và cổ động viên thừa nhận đội Tây Ban Nha chơi hay hơn
Messi và cổ động viên thừa nhận đội Tây Ban Nha chơi hay hơn

VOV.VN - Sau thất bại của tuyển Argentina, tiền đạo Lionel Messi phát biểu: “Tôi buồn, nhưng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã chơi hết sức mình”. Anh cũng dành lời khen ngợi cho Tây Ban Nha.

Messi và cổ động viên thừa nhận đội Tây Ban Nha chơi hay hơn

Messi và cổ động viên thừa nhận đội Tây Ban Nha chơi hay hơn

VOV.VN - Sau thất bại của tuyển Argentina, tiền đạo Lionel Messi phát biểu: “Tôi buồn, nhưng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã chơi hết sức mình”. Anh cũng dành lời khen ngợi cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

VOV.VN - Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, trong ngày mà Messi bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

VOV.VN - Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, trong ngày mà Messi bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc
Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc

VOV.VN - Hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám như Tom Cruise, IShowSpeed, Post Malone, Jennifer Hudson, Robbie Williams hay Nicole Scherzinger cùng các huyền thoại bóng đá Andres Inesta và Mario Kempes tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc tại lễ bế mạc World Cup 2026.

Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc

Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc

VOV.VN - Hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám như Tom Cruise, IShowSpeed, Post Malone, Jennifer Hudson, Robbie Williams hay Nicole Scherzinger cùng các huyền thoại bóng đá Andres Inesta và Mario Kempes tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc tại lễ bế mạc World Cup 2026.

Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026
Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.

Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.

Bóng chuyền Campuchia tạo địa chấn, lần đầu vô địch Đông Nam Á
Bóng chuyền Campuchia tạo địa chấn, lần đầu vô địch Đông Nam Á

VOV.VN - Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia tạo nên cơn địa chấn tại SEA V.Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại Indonesia 3-2 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch khu vực sau hành trình thuyết phục.

Bóng chuyền Campuchia tạo địa chấn, lần đầu vô địch Đông Nam Á

Bóng chuyền Campuchia tạo địa chấn, lần đầu vô địch Đông Nam Á

VOV.VN - Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia tạo nên cơn địa chấn tại SEA V.Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại Indonesia 3-2 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch khu vực sau hành trình thuyết phục.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Tiền vệ Việt kiều bất ngờ chia tay CLB Hà Tĩnh
Chuyển nhượng V-League 2026/27: Tiền vệ Việt kiều bất ngờ chia tay CLB Hà Tĩnh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay CLB Hà Tĩnh.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Tiền vệ Việt kiều bất ngờ chia tay CLB Hà Tĩnh

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Tiền vệ Việt kiều bất ngờ chia tay CLB Hà Tĩnh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay CLB Hà Tĩnh.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế