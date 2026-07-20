Rodri vượt Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

Rodri giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

Tiền vệ Rodri khép lại kỳ World Cup đáng nhớ khi giành Quả bóng Vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch lần thứ hai trong lịch sử.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thủ quân Tây Ban Nha sau một giải đấu mà anh trở thành linh hồn trong lối chơi kiểm soát bóng của La Roja. Dù không ghi bàn, Rodri vẫn gây ấn tượng bằng khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và kiểm soát tuyến giữa.

Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng cá nhân tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau khi nhận giải, Rodri chia sẻ: “Đây là một tập thể tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là danh hiệu khó giành nhất trong bóng đá và chúng tôi đã đánh bại một đối thủ mạnh như Argentina”.

Sau khi giành Quả bóng Vàng 2024, danh hiệu lần này đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của Rodri sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước gần hai năm trước. Tiền vệ của Man City cũng trở thành cầu thủ thứ 11 trong lịch sử sở hữu trọn bộ ba danh hiệu danh giá gồm World Cup, Champions League và Quả bóng Vàng.

Ngoài Rodri, Tây Ban Nha còn có thêm hai giải thưởng quan trọng. Thủ môn Unai Simón giành Găng tay Vàng sau khi lập kỷ lục 7 trận giữ sạch lưới tại World Cup 2026. Anh chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 8 trận, góp phần giúp Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất lịch sử của một nhà vô địch World Cup.

Trong khi đó, trung vệ Pau Cubarsi được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, vượt qua chính đồng đội Lamine Yamal trong cuộc bình chọn.

Messi nhìn Mbappe giành Chiếc giày Vàng 2026

Lionel Messi được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên giành 3 Quả bóng Vàng World Cup, sau khi từng chiến thắng vào các năm 2014 và 2022. Dù đưa Argentina vào chung kết ở tuổi 39, siêu sao người Argentina không thể tạo khác biệt trước hàng thủ Tây Ban Nha và phải nhận Quả bóng Bạc.

Messi không thể cùng Argentina bảo vệ chức vô địch (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Kylian Mbappe đứng thứ ba ở cuộc bầu chọn, nhận Quả bóng Đồng. Tuy nhiên, tiền đạo tuyển Pháp vẫn giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026 với thành tích 10 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, vượt qua Messi (8 bàn, 4 kiến tạo).