ĐT Argentina nối dài truyền thống chơi xấu ở chung kết World Cup

ĐT Argentina thua ĐT Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

ĐT Argentina đã thua ĐT Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026 trong thế trận hoàn toàn lép vế. Ferran Torres là người hùng đưa La Roja lên ngôi vô địch khi sút tung lưới La Albiceleste ở phút 106.

Đội bóng Nam Mỹ hứng chịu làn sóng chỉ trích từ giới truyền thông quốc tế và trên mạng xã hội vì liên tục chơi xấu đối phương trong 120 phút thi đấu. ĐT Argentina cũng để lại hình ảnh không đẹp khi xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha sau tiếng còi mãn cuộc.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân vận động New York New Jersey, kênh DAZN đưa ra bình luận: “Chung kết World Cup 2026 là một trong những trận chung kết gây thất vọng nhất lịch sử khi ĐT Argentina quá đỗi lép vế trước ĐT Tây Ban Nha”.

Trong khi đó, tờ Guardian cho rằng: “Câu chuyện cổ tích của Lionel Messi ở World Cup đã kết thúc khi Argentina sắm vai kẻ phản diện ở trận chung kết”.

New York Times thì đánh giá: “Đây có lẽ là một trong những trận chung kết World Cup nhạt nhẽo nhất, với việc ĐT Argentina hoàn toàn chịu trận và Lionel Messi thi đấu nhạt nhòa. Giải đấu này đã chứng kiến rất nhiều trận đấu kinh điển, nhưng lại để dành kịch bản tệ nhất cho trận chung kết”.

Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Opta, ĐT Argentina đã có 25 pha phạm lỗi ở trận chung kết và trở thành đội có nhiều pha phạm lỗi nhất trong một trận đấu ở World Cup 2026. Tuy nhiên, ĐT Argentina vẫn chưa thể vượt qua “thành tích” chơi xấu của chính mình khi họ từng có 26 pha phạm lỗi với các cầu thủ Pháp ở chung kết World Cup 2022.

Lối chơi quyết liệt và có phần tiểu xảo giúp Argentina liên tiếp giành lợi thế trong những trận knock-out World Cup 2026 đã phản tác dụng ở trận chung kết, khi Enzo Fernandez lĩnh thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thô bạo với Pau Curbasi ở phút 90+3.

Đây không phải lần đầu tiên Argentina phải chơi thiếu người trong một trận chung kết World Cup. Bởi lẽ, ĐT Argentina từng phải nhận 2 thẻ đỏ của Pedro Monzon và Gustavo Dezotti khi thua ĐT Đức 0-1 ở chung kết World Cup 1990.

Enzo Fernandez phạm lỗi thô bạo với Pau Curbasi. (Ảnh: Reuters)

Enzo Fernandez lĩnh thẻ đỏ trong trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Enzo Fernandez cùng Pedro Monzon và Gustavo Dezotti đưa Argentina chiếm một nửa danh sách trong tổng cộng 6 trường hợp lĩnh thẻ đỏ xuyên suốt lịch sử các trận chung kết World Cup.

Thống kê của Opta cũng chỉ ra, ĐT Argentina chỉ có 2 pha dứt điểm ở trận chung kết World Cup 2026 và lép vế hoàn toàn so với 20 cú sút của ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự chênh lệch này vẫn chưa bằng trận chung kết World Cup 1990, nơi ĐT Argentina chỉ có 1 cú sút trong khi ĐT Đức có 23 lần dứt điểm.

Trong thế trận lép vế của ĐT Argentina trước ĐT Tây Ban Nha, thủ môn Emiliano Martinez đã có 11 pha cứu thua và lập kỷ lục về số lần cản phá trong các trận chung kết World Cup. Dẫu vậy, phong độ của Emiliano Martinez không thể giúp ĐT Argentina tránh khỏi thất bại.

ĐT Argentina có lần thứ 4 về nhì tại World Cup sau khi thua các trận chung kết năm 1930, 1990, 2014 và 2026. Hiện tại, ĐT Argentina đang cùng ĐT Đức (1966, 1982, 1986, 2002) chia sẻ kỷ lục về nhì trong lịch sử World Cup.