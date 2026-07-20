Cựu tuyển thủ Anh tranh cãi về hành động Messi gọi trọng tài xử lý lỗi che miệng

Lionel Messi cùng các đồng đội không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi để thua ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 với tỉ số 0-1. Không chỉ thất bại, ĐT Argentina cũng gây nên nhiều tranh cãi liên quan đến những tình huống va chạm trên sân cỏ.

Trong trận chung kết vừa qua, ĐT Argentina có đến 25 pha phạm lỗi theo thống kê của Opta, trở thành đội có nhiều pha phạm lỗi nhất trong một trận đấu tại World Cup 2026. Cũng vì có nhiều pha vào bóng quyết liệt, Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Curbasi ở phút 90+3.

Messi gọi trọng tài khi Cucurella che miệng trao đổi (Ảnh: Reuters)

Tình huống này dẫn đến tranh cãi giữa hai đội, Cucurella đã che miệng để nói chuyện với Messi. Ngay lập tức, Messi gọi trọng tài đến để phân xử bởi theo luật mới của FIFA, một cầu thủ che miệng để nói chuyện với đối thủ trong một tình huống tranh cãi có thể bị tước quyền thi đấu.

Tại World Cup 2026, hai cầu thủ đã phải rời sân vì che miệng nói với đối thủ trong tình huống tranh cãi. Đó là trường hợp của Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador). Tuy nhiên trong tình huống của Cucurella, trọng tài xác định hậu vệ của Tây Ban Nha không nói chuyện theo cách đối đầu nên không có án phạt nào được đưa ra.

Chứng kiến tình huống này, cựu danh thủ Wayne Rooney bày tỏ: “Những gì chúng ta muốn thấy là tinh thần thể thao và thật buồn khi thấy Messi làm vậy”.

Một cựu tuyển thủ Anh khác là Joe Hart cũng cảm thấy không thực sự thích cách phản ứng của Messi. Cựu tuyển thủ Anh Micah Richards đồng tình: “Chúng ta đều không muốn thấy một cầu thủ bị tước quyền thi đấu trong một trận chung kết World Cup theo cách đó”.