English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu tuyển thủ Anh tranh cãi về hành động Messi gọi trọng tài xử lý lỗi che miệng

Thứ Hai, 10:12, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc Lionel Messi gọi trọng tài trong tình huống Marc Cucurella che miệng nói đang tạo nên những tranh cãi.

Lionel Messi cùng các đồng đội không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi để thua ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 với tỉ số 0-1. Không chỉ thất bại, ĐT Argentina cũng gây nên nhiều tranh cãi liên quan đến những tình huống va chạm trên sân cỏ.

Trong trận chung kết vừa qua, ĐT Argentina có đến 25 pha phạm lỗi theo thống kê của Opta, trở thành đội có nhiều pha phạm lỗi nhất trong một trận đấu tại World Cup 2026. Cũng vì có nhiều pha vào bóng quyết liệt, Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Curbasi ở phút 90+3.

cuu tuyen thu anh tranh cai ve hanh dong messi goi trong tai xu ly loi che mieng hinh anh 1
Messi gọi trọng tài khi Cucurella che miệng trao đổi (Ảnh: Reuters)

Tình huống này dẫn đến tranh cãi giữa hai đội, Cucurella đã che miệng để nói chuyện với Messi. Ngay lập tức, Messi gọi trọng tài đến để phân xử bởi theo luật mới của FIFA, một cầu thủ che miệng để nói chuyện với đối thủ trong một tình huống tranh cãi có thể bị tước quyền thi đấu.

Tại World Cup 2026, hai cầu thủ đã phải rời sân vì che miệng nói với đối thủ trong tình huống tranh cãi. Đó là trường hợp của Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador). Tuy nhiên trong tình huống của Cucurella, trọng tài xác định hậu vệ của Tây Ban Nha không nói chuyện theo cách đối đầu nên không có án phạt nào được đưa ra.

Chứng kiến tình huống này, cựu danh thủ Wayne Rooney bày tỏ: “Những gì chúng ta muốn thấy là tinh thần thể thao và thật buồn khi thấy Messi làm vậy”.

Một cựu tuyển thủ Anh khác là Joe Hart cũng cảm thấy không thực sự thích cách phản ứng của Messi. Cựu tuyển thủ Anh Micah Richards đồng tình: “Chúng ta đều không muốn thấy một cầu thủ bị tước quyền thi đấu trong một trận chung kết World Cup theo cách đó”.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Argentina thừa nhận sự thật đáng buồn sau chung kết World Cup 2026
HLV Argentina thừa nhận sự thật đáng buồn sau chung kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Scaloni chấp nhận thất bại sau khi ĐT Argentina gục ngã trong trận chung kết World Cup 2026.

HLV Argentina thừa nhận sự thật đáng buồn sau chung kết World Cup 2026

HLV Argentina thừa nhận sự thật đáng buồn sau chung kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Scaloni chấp nhận thất bại sau khi ĐT Argentina gục ngã trong trận chung kết World Cup 2026.

Rodri vượt Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup 2026
Rodri vượt Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng cá nhân khi Rodri giành Quả bóng Vàng, Unai Simón đoạt Găng tay Vàng, còn Pau Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026.

Rodri vượt Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

Rodri vượt Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha thống trị các giải thưởng cá nhân khi Rodri giành Quả bóng Vàng, Unai Simón đoạt Găng tay Vàng, còn Pau Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026.

Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026
Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau khi đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2026.

Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026

Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau khi đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2026.

Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau trận thua Tây Ban Nha
Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau trận thua Tây Ban Nha

VOV.VN - Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau trận thua Tây Ban Nha

Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau trận thua Tây Ban Nha

VOV.VN - Messi cùng Argentina lập kỷ lục buồn sau khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Dàn sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026, Messi ngậm ngùi cay đắng
Dàn sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026, Messi ngậm ngùi cay đắng

VOV.VN - Messi và các cầu thủ Argentina ngậm ngùi cay đắng nhìn dàn sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026.

Dàn sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026, Messi ngậm ngùi cay đắng

Dàn sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026, Messi ngậm ngùi cay đắng

VOV.VN - Messi và các cầu thủ Argentina ngậm ngùi cay đắng nhìn dàn sao Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế