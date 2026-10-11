MU khởi đầu tệ nhất sau 40 năm, HLV Carrick nói gì?

MU khởi đầu tệ nhất sau 40 năm tại Ngoại hạng Anh

MU gây thất vọng lớn khi bị Tottenham cầm hòa 1-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Hiện tại, MU mới giành 6 điểm sau 6 vòng đấu, thành tích thấp nhất của đội bóng ở giai đoạn này kể từ mùa giải 1986/1987. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford chỉ có 4 điểm sau 6 trận.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Carrick cho biết: “Rõ ràng điều đó khiến tôi đau lòng, rất đau lòng. Đây không phải cảm giác dễ chịu, nhưng đôi khi bạn phải trải qua những thời điểm như vậy. Tôi hiểu phản ứng của người hâm mộ xuất phát từ sự quan tâm dành cho đội bóng”.

HLV Carrick thất vọng về màn trình diễn của MU (Ảnh: Reuters).

MU tiến gần đến chiến thắng thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này sau khi Bryan Mbeumo mở tỷ số. Đội chủ nhà còn được chơi hơn người khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không thể tận dụng lợi thế để bảo toàn cách biệt. Phút 90+2, Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham, khiến đội chủ sân Old Trafford đánh rơi chiến thắng trong sự thất vọng của người hâm mộ.

HLV Carrick cho rằng: “Chúng tôi đã hai lần để thủng lưới ở những phút cuối và đánh mất những chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay. Khi đã tạo được lợi thế, đội bóng phải biết cách kiểm soát trận đấu và bảo toàn kết quả. Đây chắc chắn là điều chúng tôi cần cải thiện”.

Ở chiều ngược lại, Tottenham cũng chưa giành chiến thắng nào sau 6 vòng đầu tiên. Đây là lần thứ tư trong lịch sử đội bóng thành London khởi đầu một mùa giải VĐQG với thành tích như vậy, sau các mùa 2008/2009, 1955/1956 và 1912/1913.

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